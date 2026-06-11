Anche i cani possono essere mancini: la lateralizzazione nel “migliore amico” dell’uomo in uno studio italiano

I cani scelgono con quale zampa interagire con il Kong o per raggiungere del cibo (foto tratte dallo studio)



L' "Inventario di Edinburgh" è diventato l' "inventario di Doginburgh". Il gioco di parole prende spunto da un test ideato negli anni 70 per capire come funziona la lateralizzazione del cervello, ovvero come vengono usati gli emisferi sinistro e destro dall'essere umano e che è stato ora traslato per comprendere quale sia la preferenza da parte dei cani nell'uso di una zampa o dell'altra.

La ricerca e il funzionamento del test

La ricerca condotta dal professore Marcello Siniscalchi e dal suo team del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università di Bari ha preso le mosse mettendo insieme i risultati di quattro prove fisiche per creare una misura complessiva delle preferenze di 47 cani sani (22 femmine, 25 maschi) di età compresa tra 1 e 10 anni. Due test prevedevano la manipolazione della zampa e due monitoravano la deambulazione. Nei primi due è stato utilizzato il Kong e un test per raggiungere del cibo; negli altri due, appunto sulla locomozione, si è svolto un test con un primo passo statico su delle scale e uno con un primo passo dinamico su una piattaforma di transizione.

Sembrano attività complesse ma in realtà si è trattato di porre i cani di fronte ad alcune attività per riconoscere in diversi contesti esattamente quale zampa preferivano usare, cosa che prima veniva fatta principalmente solo con il test del Kong, ovvero usando uno strumento che molte persone che hanno un cane conoscono: una sorta di cono in cui viene messo del cibo dentro che il cane tiene tra le zampe. Usare solo il Kong era però riduttivo per riuscire a capire esattamente se l'animale fosse mancino o destrorso mentre ora applicando il "Doginburgh", ovvero l'insieme dei test combinati, si è arrivati a comprendere davvero la preferenza degli individui selezionati per l'esperimento.

Sinistra o destra per affrontare le scale e lo scalino. Ogni cane sceglie a seconda della preferenza che ha (fonte: studio)



"Uno dei principali vantaggi del Doginburgh Inventory risiede nella sua capacità di classificare i soggetti in cinque distinte categorie di lateralizzazione motoria – ha commentato Siniscalchi – Questa categorizzazione più precisa consente un'indagine più dettagliata su come la lateralizzazione motoria moduli i processi fisiologici e cognitivi".

Perché i ricercatori vogliono capire qual è la zampa preferita dei cani

Capire qual è la zampa preferita di un cane non è solo una curiosità come non lo è in umana. I ricercatori infatti hanno collegato la lateralità a differenze nel comportamento, al tipo di risposta individuale allo stress e alle capacità cognitive dei cani. Capire quale zampa preferisce usare il "miglior amico" dell'uomo può essere utile per i percorsi educativi e istruttivi, le valutazioni del benessere e anche nell'addestramento quando si scelgono i soggetti da lavoro.

Numerosi studi in precedenza avevano approfondito questo argomento, dimostrando che i cani possono avere preferenze anche, ad esempio, nell'utilizzo di una delle due narici: quando incontrano un nuovo odore infatti è stato dimostrato che potrebbero preferire una narice rispetto all'altra per cominciare ad annusare.

La stessa cosa vale per le orecchie: se un suono viene emesso alle spalle del cane potrebbe girarsi a destra o a sinistra per ascoltarlo meglio, a seconda di quale sia il suo "orecchio preferito". Anche le zampe seguono lo stesso principio: alcuni cani mostrano una predilezione nell’usare una delle zampe anteriori per raggiungere un oggetto o per affrontare ostacoli, come salire o scendere le scale. Questa preferenza si manifesta in piccoli gesti quotidiani e può essere rivelatrice del fatto che un cane sia mancino o destrorso.