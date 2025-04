Allevamento abusivo scoperto in provincia di Como: ecco come adottare i 30 Pastori Australiani sequestrati

A Bellagio, in provincia di Como, i Carabinieri Forestali hanno scoperto un allevamento clandestino con 30 cani e 4 cavalli maltrattati. Gli animali sono stati sequestrati e ora cercano una nuova famiglia. Per adottare i cani, tutti Pastori Australiani, è necessario contattare i Forestali seguendo la procedura indicata.

30 cani detenuti in condizioni incompatibili con la loro natura e 4 cavalli maltrattati: succede a Bellagio, provincia di Como, dove i Carabinieri Forestali hanno scoperto un allevamento clandestino di cani di razza.

Ora i cani sono stati salvati, ma per loro si apre un periodo di incertezza: tutti hanno bisogno di una nuova famiglia.

Il sequestro nell'allevamento clandestino: portati via tutti i cani

Nel pomeriggio di domenica 13 aprile, i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Asso, dipendenti dal Gruppo Carabinieri Forestale di Como, hanno individuato un allevamento clandestino a Civenna, nel Comune di Bellagio.

All'interno della struttura c'erano 30 cani e 4 cavalli di razza araba detenuti in condizioni incompatibili con la propria natura e produttive di gravi sofferenze. L’intervento dei militari è avvenuto grazie alla segnalazione di un cittadino attraverso il numero 1515 che ha chiesto aiuto per la presenza di un cane mordace all’interno della sua proprietà.

Giunti sul posto i militari hanno scoperto a poca distanza dal luogo della segnalazione la presenza di svariati esemplari di razza Pastore Australiano detenuti in pessime condizioni all’interno di un’abitazione privata sviluppata su più livelli.

Al momento del controllo gli animali si trovavano suddivisi e rinchiusi all’interno dei vani di cui si componeva l’immobile trasformato in un vero e proprio allevamento clandestino. La struttura, priva di qualsivoglia autorizzazione, risultava essere carente oltre che dei titoli abilitativi all’esercizio dell’attività di allevamento, anche delle condizioni igienico sanitarie necessarie alla corretta gestione degli esemplari.

Non solo, nelle vicinanze dell’abitazione sono stati individuati anche 4 cavalli di razza araba, anche loro in precarie condizioni di salute. Al termine del controllo svolto insieme ai veterinari dell'Asl competente per territorio gli animali sono stati sequestrati e trasferiti in un'altra località.

Come adottare i cani sequestrati nell'allevamento abusivo di Como

Per i 30 cani sequestrati si apre quindi un nuovo capitolo: potranno essere affidati in custodia ad altrettanti soggetti disposti a prendersene cura. I cittadini che volessero adottare gli animali sotto sequestro potranno rivolgersi direttamente al Gruppo Carabinieri Forestale di Como o al Nucleo Carabinieri Forestale di Asso, attraverso il numero: 031263380.

Saranno poi i Carabinieri a occuparsi di seguire l'iter necessario per l’affido degli animali.