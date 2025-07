Addio ad Auro, il cane antidroga dei Carabinieri di Nicolosi: “Accudito con amore fino alla fine”

Addio ad Auro, Pastore Tedesco dei Carabinieri di Nicolosi, morto a 14 anni dopo 8 anni nel Nucleo antidroga. In pensione dal 2021, ha vissuto con il suo conduttore fino alla fine. Il legame tra loro, come ricordano i colleghi, è stato indissolubile.

Addio ad Auro, il cane dei Carabinieri di Nicolosi, morto all'età di 14 anni dopo 8 di onorato servizio tra le file dell'antidroga. Dopo la pensione era andato a vivere con il suo conduttore che lo ha vegliato fino alla fine, come ricordano dal Nucleo Cinofili: "Il legame tra cane e conduttore è un binomio indissolubile. Auro è stato accudito con amore fino all’ultimo giorno".

Auro era un Pastore Tedesco di 14 anni che ha lavorato per 8 anni con i Carabinieri di Nicolosi. Era un cane antidroga formato per cercare stupefacenti e accompagnare i Carabinieri del nucleo siciliano durante le operazioni sul campo. Durante la sua carriera ha aiutato i colleghi umani a trovare grandi quantità di droga.

Grazie al suo lavoro sul campo, nel 2018 ha ricevuto un elogio ufficiale dal Comandante della Legione Carabinieri Sicilia, un riconoscimento importante per i risultati ottenuti. Era in pensione dal 2021 e ha vissuto i suoi ultimi anni insieme al suo conduttore, circondato da affetto e molto amore.

Quando un cane impiegato dai Carabinieri termina il servizio, infatti, è molto comune che resti con il suo conduttore, la persona con cui ha lavorato e vissuto. Così è stato anche per Auro. Il servizio cinofili dei Carabinieri esiste da quasi 70 anni e ad oggi in tutta Italia ci sono 24 nuclei con cani impiegati in un tante attività: polizia, ricerca di armi e droga, soccorso e sicurezza pubblica.