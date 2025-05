A Roberta Gaeta la delega per il benessere animale in Campania: “Provo gratitudine, ma anche responsabilità. C’è tanto lavoro da fare”

Il Presidente Vincenzo De Luca delega il benessere degli animali alla Consigliera Roberta Gaeta



In Campania, il benessere degli animali trova oggi una nuova voce istituzionale: quella di Roberta Gaeta. La Consigliera regionale – già assessore al welfare del Comune di Napoli – ha ricevuto ufficialmente la delega dal Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, per occuparsi di una materia tanto complessa quanto urgente: la tutela degli animali e la promozione di una convivenza più consapevole e rispettosa tra esseri umani e altre specie. Una nomina che, come ha sottolineato a Fanpge.it, è motivo di "grande gratitudine, ma anche di forte responsabilità". Perché parlare di benessere animale, spiega Gaeta, non significa limitarsi a cani, gatti e alle sole sterilizzazioni.

"Non riguarda solo il randagismo – spiega – ma molto altro. Penso alle aree interne, agli animali delle aziende agricole, ai cavalli sfruttati per corse illegali, agli animali dei senza fissa dimora. Il tema è ampio, trasversale, e troppo spesso ignorato da chi non ha familiarità diretta con il mondo animale". Il primo passo, per la neo-delegata, sarà un'analisi dettagliata dello stato dell'arte. "Bisogna fotografare la situazione reale attuale, capire dove sono le criticità. E farlo insieme: questa è una delega che non si può gestire da soli. Servono collaborazione, ascolto e competenze diffuse", sottolinea.

Abbandoni, randagismo e non solo le priorità in Campania



Randagismo, sensibilizzazione, cultura dell'adozione: le priorità sono molte e tutte interconnesse. "Adottare un animale non può essere una moda passeggera. Serve consapevolezza: conoscere davvero le esigenze di un cane o un gatto, e poi dare risposte istituzionali adeguate". Al centro del suo impegno, c'è la trasparenza, una parola che Gaeta ripete spesso. "Dobbiamo sostenere chi opera in modo legale e con amore sincero verso gli animali, come i volontari e le associazioni, ma anche combattere chi sfrutta questo mondo per interesse personale. Penso ai canili lager, agli stalli a pagamento camuffati da volontariato, alle raccolte fondi che mascherano realtà opache".

Uno degli obiettivi principali, sottolinea Gaeta, sarà proprio quello di costruire regole chiare, omogenee e accessibili in tutta la regione. "Spesso i cittadini si sentono soli e disorientati. Dobbiamo garantire procedure chiare, eque e uguali per tutti. Così si costruisce fiducia". L'esperienza maturata da Gaeta nel sociale – con i minori, persone fragili, e famiglie – sarà uno dei punti di partenza per questo nuovo impegno. "Chi lavora con le persone impara che i problemi non si risolvono con una bacchetta magica, ma con il confronto, anche duro, e con la capacità di ascoltare davvero. Così si trovano le soluzioni". Sarà un percorso complesso, ma necessario.

Troppo spesso le tematiche legate al benessere animale ricevono ancora scarsa attenzione e pochi fondi, finendo spesso in fondo alla lista degli impegni politici e istituzionali. "Non mi aspetto di risolvere tutto – conclude Roberta Gaeta – ma voglio affrontare ogni nodo emerso in questi anni. Farlo insieme, con determinazione e onestà. Perché gli animali, tutti, meritano una società che li veda davvero. Che li riconosca come individui, non come problemi. Serve consapevolezza, ma anche rispetto delle regole e sicurezza, perché poi sono anche gli animali a pagare il prezzo della nostra inciviltà. Alcune razze non sono più aggressive di altre, richiedono solo maggiore conoscenza e consapevolezza".