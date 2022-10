Vuoi trasformare il tuo cane in un gioiello? Questa agenzia trasforma le ceneri in diamanti Z.Orme invia campioni di pelo o ceneri degli animali in Svizzera: tutto il processo costa dai 3.000 euro in su e bisogna aspettare più di un anno.

È possibile trasformare il proprio cane in un diamante. Non è un trucco di magia, ma un processo chimico ottenuto dalla lavorazione delle ceneri o di un campione di peli. L’agenzia funebre per animali Z. Orme di Carobbio degli Angeli (Bergamo) spiega che è “un modo per salutare, avere vicino, e ricordare il proprio animale domestico”. D’altronde un diamante è per sempre.

“Noi svolgiamo un servizio completo. Ritiriamo le spoglie, le conserviamo e poi c’è la cremazione. Abbiamo deciso di offrire la diamantificazione, è un'opzione in più per le persone che desiderano trasformare i propri animali domestici in gioielli da portare sempre con sé", spiega Orietta di Z. Orme, che si occupa non solo di cani, ma anche gatti, furetti, conigli, tartarughe e uccelli.

Il processo di diamantificazione

“Praticamente noi mandiamo in Svizzera le ceneri dell’animale oppure un campione di pelo”, è la soluzione migliore. Il pelo, infatti, è ricco di carbonio: l'elemento base per creare il diamante. “Se si sceglie di inviare le ceneri bisogna spedirne una quantità maggiore”, spiega a Fanpage.it.

In Svizzera inizia il processo di diamantificazione: “Noi ci appoggiamo a questa azienda. Siamo andati a controllare personalmente come lavora e ci ha convinto”. Dentro un laboratorio viene riprodotta la normale formazione del diamante in natura attraverso l’utilizzo di attrezzature all’avanguardia e alla simulazione delle condizioni naturali. Una volta creato il diamante è possibile poi incastonarlo in un anello, o creare una collana, “dipende dalle richieste dei clienti", spiega Orietta.

Prima di iniziare il processo le ceneri vengono contrassegnate con un codice identificativo, poi inizia l’estrazione del carbonio, l’elemento base del diamante. Il secondo step è la purificazione, dove viene estratto, attraverso la rottura dei carbonati, il carbonio in forma di grafite. Viene poi sottoposto a pressioni e temperature elevate. Quando il diamante ha acquisito la forma giusta, viene tagliato e pulito. Infine spedito all’agenzia funeraria per animali Z.Orme.

I tempi e i costi per trasformare i propri animali domestici

Il processo è lungo, ci vuole almeno un anno, a volte anche di più. “È comunque un procedimento lungo che ha bisogno di macchinari specializzati”, racconta Orietta. Anche il costo non è irrisorio, stiamo comunque parlando di diamanti, anche se artificiali. “È variabile. Dipende dal taglio, dalla forma, dal colore”. Si parte dai 3.000 euro in su, e infatti spesso la clientela viene frenata dal prezzo. “Quando arrivano da noi tutti lo chiedono come servizio, è chiaro che poi quando capiscono che è molto costoso si tirano indietro”.

