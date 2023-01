Virgin Orbit ha fallito il primo lancio spaziale dal Regno Unito Il fallimento della missione ha provocato un crollo in Borsa per il titolo di Virgin Orbit: in un giorno ha perso il 28%. L’aereo che trasportava il razzo e il suo equipaggio sono riusciti comunque a tornare a terra senza nessun problema.

A cura di Valerio Berra

Doveva essere un altro momento storico nella storia dell’esplorazione spaziale. Doveva essere il primo lancio ufficiale nel suolo britannico. Doveva essere un nuovo passo in avanti per il percorso di Virgin Orbit, la compagnia spaziale di Richard Branson. Dalla costruzione della frase l’avrete già capito: non è successo niente. Virgin Orbit ha fallito ancora una volta, provocando un certo sconcerto fra i suoi azionisti.

Il 9 gennaio il Boeing 747 di Virgin Orbit è partito da Newquay, nella contea inglese della Cornovaglia. È un veicolo modificato in grado di trasportare dei razzi. Una volta in volo i razzi si accendono e cominciano il loro percorso per raggiungere l’orbita terrestre. Questa volta il razzo si chiamava LauncherOne e trasportava piccoli satelliti di proprietà di sette clienti, alcune erano società private altre invece agenzie governative.

Cosa è successo alla missione di Virgin Orbit

Il nome della missione organizzata da Virgin Orbit era Start Me Up. Doveva essere la sesta missione per un razzo della tipologia di LauncerOne. All’inizio tutto sembrava seguire i protocolli: Cosmic Girl è decollato verso le 17.02 e alle 18.11 ha lasciato il razzo nell’Oceano Atlantico. Un percorso che stava seguendo i piani, visto che Virgin Orbit ha pubblicato sul suo account Twitter un commento abbastanza esplicito: "LauncherOne ha raggiunto ancora una volta con successo l'orbita terrestre!”.

Leggi anche L’attività fisica più intensa è la migliore per la salute del cuore

In effetti Cosmic Girl ha raggiunto l’altitudine richiesta, arrivando fino a 10 chilometri di altezza ma LauncherOne però non è mai entrato in orbita e il tweet alla fine è stato cancellato. Virgin Orbit ha corretto la sua posizione e il direttore dell’ingegneria dei sistemi della compagnia ha dichiarato: "Sembra che LauncherOne abbia subito un'anomalia che ci impedirà di entrare in orbita per questa missione. Stiamo esaminando le informazioni e i dati che abbiamo ottenuto”. Cosmic Girl e il suo equipaggio sono tornati a terra senza subire danni.

I problemi in Borsa di Virgin Orbit

Dopo l’annuncio del fallimento del volo le azioni di Virgin Orbit sono crollate in Borsa. Hanno perso il 28% in un giorno e alla chiusura dei mercati venivano scambiate per 1,4 dollari ad azione. Per Virgin Orbit è solo un nuovo colpo finanziario visto che, stando ai dati di Yahoo Finance, è dall’inizio del 2022 che le sue azioni stanno continuando a perdere quota.