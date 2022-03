Uno studente ha messo in vendita la sua anima come NFT Un 21enne ha messo in vendita la sua anima su OpenSea, il noto portale di compravendita di NFT.

A cura di Marco Paretti

Un 21enne dei Paesi Bassi ha messo in vendita la sua anima sotto forma di NFT, un elemento digitale certificato sulla blockchain reso disponibile per l'acquisto sulla piattaforma di compravendita OpenSea L'opera si chiama Soul of Stinus ed è rappresentata da una fotografia dell'autore, Stijn van Schaik, uno studente dell'accademia d'arte Hague. "Ciao persona, stai attualmente guardando un'anima" si legge nella descrizione dell'NFT. "Per il momento è mia, ma quando sarà completamente caricata sulla blockchain chissà cosa succederà. Cosa significa per un'anima essere decentralizzata? Scopriamolo".

La vendita ricorda un episodio dei Simpson dove Bart vende la sua anima a Milhouse per 5 dollari e poi non riesce a riottenerla, ma in questo caso non stiamo parlando di un cartone animato. Forse si potrebbe definire una performance artistica visto il background dell'autore, che di certo sta facendo parlare di sé sul web. D'altronde gli NFT sono tra gli elementi virtuali più chiacchierati degli ultimi tempi, con opere vendute anche per milioni di dollari. Questa, però, è la prima "anima" venduta in questo modo sulla blockchain.

Attualmente la vendita non sembra comunque procedere benissimo: è stata fatta una sola offerta al momento della stesura di questo articolo. Forse anche per le limitazioni che Van Shaik pone a chi dovesse acquistare la sua anima, elencate in un lungo articolo. Limiti che però consentono all'acquirente di "sacrificare od offrire l'anima, in parte o completa, a ogni tipo di divinità o entità spirituale". L'offerta iniziale che ha portato al trasferimento dell'NFT da Van Shaik all'utente ControversB ammonta a 0,1 Ethereum, circa 305 euro. Non una cifra esagerata considerando l'oggetto in vendita. Ma ormai si sa, nel settore degli NFT non deve più stupire niente.