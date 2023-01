Una squadra di marines ha usato in una missione le stesse tattiche di Metal Gear Solid C’è chi si è finto un albero usando dei rami per poi muoversi lentamente verso l’obiettivo, chi ha avanzato facendo la ruota e chi ha fatto uso di scatole di cartone. Proprio come Metal Gear Solid insegna.

A cura di Lorena Rao

Può uno scatola di cartone beffare un robot militare governato da intelligenza artificiale (IA)? La risposta è sì, almeno secondo il libro di prossima uscita di Paul Scharre, vicepresidente e direttore di Center for a New American Security. In un estratto pubblicato su Twitter il 18 gennaio scorso da Shashank Joshi, giornalista di The Economist, Scharre racconta di un'esercitazione che ha visto protagonista un gruppo di marines contro un robot militare dotato di IA. Ebbene, le soluzioni adottate dai soldati per evitare il rivelamento umano della macchina sembrano uscire da Metal Gear Solid, popolare videogioco del 1998 ideato da Hideo Kojima, tra scatole di cartone e mimetizzazioni nella vegetazione.

L'esercitazione contro l'IA

Scopo dell'esercitazione organizzata dall'esercito americano era quello di migliorare l'algoritmo dell'IA di un robot militare. Alla fine gli otto marines coinvolti sono riusciti in un modo o nell'altro a beffare il sistema, ricorrendo a simpatici stratagemmi. C'è chi si è finto un albero usando dei rami per poi muoversi lentamente verso l'obiettivo, chi ha avanzato facendo la ruota e chi ha fatto uso di scatole di cartone, proprio come insegna Metal Gear Solid.

Nel dettaglio, due marines hanno condiviso un unico scatolone per avvicinarsi furtivamente al robot. "Potevi sentirli ridacchiare tutto il tempo", ha commentato Phil, persona citata all'interno del libro. Come spiegato da Scharre, il sistema di IA è stato addestrato per individuare gli esseri umani che camminano e corrono, non le persone che fanno capriole o si nascondono nelle scatole. Di conseguenza le tattiche adottate ai marines si sono rivelate molto efficaci.

Il videogioco Metal Gear Solid

Metal Gear Solid è uno dei videogiochi più iconici dell'era PlayStation. Protagonista è Solid Snake, agente assoldato per fermare una cellula terroristica in Alaska che si è impossessata di un robot armato di testate atomiche. Politica, deterrenza nucleare, esperimenti e segreti governativi: 25 anni fa Metal Gear Solid metteva in campo tematiche profonde e mature, difficilmente accostabili al videogioco. A rendere indimenticabile il titolo di Hideo Kojima pubblicato da Konami sono le meccaniche di gioco orientate sulla furtività, per un'esperienza che tutt'oggi resta da cardiopalma. Questo approccio ha caratterizzato anche i capitoli successivi, fino all'ultimo Metal Gear Solid 5, uscito nel 2015.