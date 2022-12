Twitter ha problemi (anche) con la geografia: i politici norvegesi diventano tutti nigeriani Per diverse ore su Twitter il primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre ha ricoperto anche una carica ufficiale del governo nigeriano. Alla fine l’errore è stato corretto.

A cura di Valerio Berra

Il problema è stato segnalato con toni pacati e punte di sarcasmo. Impeccabile stile nordico. Nelle ultime ore l’account Twitter ufficiale de Ministero degli Esteri della Norvegia ha scritto: “Per quanto apprezziamo le nostre eccellenti relazioni bilaterali e la stretta vicinanza alfabetica con la Nigeria, apprezzeremmo molto se potessi etichettarci come Norvegia”. Faccina-che-strizza-un-occhio.

Nell’etichetta grigia che accompagna l’account in @NorwayMFA compare infatti una dicitura non esattamente corretta: Nigeria government organization, organizzazione governativa nigeriana. E così succede anche per il primo ministro Jonas Gahr Støre e per la ministra degli Affari Esteri Anniken Huitfeldt. Dopo la comunicazione ufficiale arrivata dall’account del ministero degli Esteri, Twitter ha corretto il tiro e nell’arco di qualche ora ha cambiato le etichette con la dicitura corretta.

Il sistema di codificazione dei Paesi del Mondo

Al momento Twitter Support, l’account di assistenza tecnica del social network, non ha pubblicato nessuna dichiarazione ufficiale sull’affaire norvegese. Probabilmente l’errore alla base è un semplice problema di catalogazione. Anche se Norvegia e Nigeria sono due nomi discretamente diversi, il loro codici internazionali Alpha-2 sono parecchio simili.

TWITTER | L’account del primo ministro della Norvegia

Gli Alpha 2 sono i codici internazionali che identificano tutti i Paesi del mondo con due caratteri, i codici a tre caratteri invece si chiamano Alpha 3. Nella classificazione Alpha 2 il codice della Norvegia è NO ma guardando solo le consonanti il Paese Baltico potrebbe essere scambiato con quello della Nigeria, NG.