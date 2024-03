Svelati i piani dell’aereo più grande del mondo: misura come un campo da football Il WindRunner potrebbe rivoluzionare il panorama energetico del futuro. Infatti, le turbine eoliche di grandi dimensioni producono molta più energia rispetto a quelle standard, il problema è che non possono essere trasportate su strada, proprio a causa delle loro dimensioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Potrebbe essere il più grande aereo nella storia dell'aviazione. Si chiama WindRunner e misura come un campo da football americano, lungo 108 metri, alto 24, e con un'apertura alare di 80 metri. L'aereo è in grado di trasportare fino a 80 tonnellate. È stato realizzato in Colorado dalla start-up Radia e potrebbe decollare nel 2027.

"Il suo scopo principale è quello di accelerare la crescita dell’energia eolica", ha spiegato Mark Lundstrom, fondatore dell'azienda e scienziato missilistico. E infatti "le turbine eoliche attuali e quelle ancora più grandi del futuro non possono essere trasportate nei principali parchi eolici onshore tramite infrastrutture terrestri”, di legge su sito web di Radia. Come spiega l'azienda le turbine GigaWind potrebbero generare il doppio della potenza ed essere fino a tre volte più redditizie rispetto a quelle standard.

"Ci stiamo concentrando sulla tecnologia e sulla sicurezza esistenti utilizzando, ove applicabile, materiali aeronautici, componenti e tecniche di fabbricazione collaudati che hanno l’approvazione della Faa (Federal Aviation Administration), sono già in produzione di massa e presentano il rischio più basso". L'aereo viaggerà con un carburante per l'aviazione sostenibile e per atterrare basterà una pista in terra battuta e ghiaia.

La missione di WindRunner

Secondo l'azienda l'aereo potrebbe rivoluzionare il panorama energetico del futuro. Infatti le turbine eoliche di grandi dimensioni producono molta più energia rispetto a quelle standard. Il problema è che non possono essere trasportate su strada, proprio a causa delle loro dimensioni, le pale di ultima generazione possono raggiungere gli 80 metri. Considerata la crisi energetica globale, i parchi eolici onshore potrebbero essere una soluzione per incrementare la produzione di energia sostenibile.

Secondo gli esperti, queste enormi turbine potrebbero ridurre i costi energetici fino al 35% e migliorare la produzione di energia del 20%. L’enorme capacità di trasporto dell’aereo potrebbe essere utilizzata anche in altri campi, come il trasporto di merci ingombranti o di equipaggiamenti militari.

L'Antonov potrebbe perdere il primato

Il WindRunner potrebbe diventare l'aereo più grande del mondo battendo il primato dell'Antonov AN-225 Mriya. Il velivolo è stato abbattuto dai russi il 27 febbraio 2022 durante l’attacco al campo di atterraggio di Hostomel, Kiev. Sono rimaste solo le sue macerie. Per il Mriya, in italiano sogno, era stata scritta una storia di successi. L’aereo gigante era in grado di trasportare i componenti spaziali.

Spiccò il primo volo il 21 dicembre del 1989, 100 minuti in aria con la sua apertura alare di 88,4 metri, sei motori a turbina con 23.400 Kg di spinta, e la velocità massima di 853 Km/h. Nel giugno dello stesso anno è stato presentato al Salone internazionale dell'aeronautica e dello spazio di Parigi-Le Bourget. Qui, con una navetta Buran fissata sui dorsali ha spiccato il volo con un virata di 45°.

Dopo la caduta dell’Unione Sovietica e di conseguenza l’annullamento del Programma Spaziale Sovietico, l’Antonov AN-225 Mriya rimase parcheggiato in un hangar. Nel 1994 addirittura smontarono alcuni dei suoi pezzi per utilizzarli come ricambi per altri Antonov. Solo nel 2001 l’aereo più grande del mondo si alzò di nuovo in volo. È stato usato anche per trasportare sistemi elettrici e avionici.