Il dj Steve Aoki viaggerà verso la Luna su un razzo di SpaceX, è il regalo di un miliardario giapponese Yusaku Maezawa ha selezionato otto artisti internazionali per la missione sulla navicella Starship. La speranza è che il viaggio possa aiutarli a ispirare la pace nel mondo.

A cura di Elisabetta Rosso

“Voglio andare nello Spazio, e fare una canzone lassù, questo è il mio sogno nel cassetto” aveva confessato anni fa Steve Aoki durante un'intervista. Diventerà tutto reale. Un squadra fatta di fotografi, coreografi, documentaristi e youtuber sarà capitanata da un eccentrico miliardario giapponese che li guiderà verso la Luna.

Yusaku Maezawa ha fatto a Steve Aoki un’offerta che non avrebbe potuto rifiutare, volare con lui verso la Luna con Starship, il razzo più potente mai costruito. Maezawa è stata la prima persona al mondo a prenotare un viaggio spaziale. Quattro anni fa, infatti, aveva acquistato tutti gli otto biglietti per la missione inaugurale sulla navicella di SpaceX.

Il progetto di Yusaku Maezawa

L'anno scorso Maezawa ha annunciato che avrebbe messo in palio i posti per il viaggio nello Spazio. Ha aperto le candidature al volo nel 2021, e ha ricevuto oltre un milione di risposte. Sin da subito il miliardario ha vestito gli abiti del mecenate. Ha infatti sottolineato che il suo obiettivo era portare in orbita artisti di diverse discipline nella speranza che il viaggio diventasse un' ispirazione per promuovere la pace nel mondo.

Leggi anche Quando sarà lanciata Artemis 1 verso la Luna, dopo il rinvio deciso dalla NASA

“Spero che si rendano conto delle responsabilità legata al lasciare la Terra e viaggiare sulla Luna e poi tornare”, ha scritto il miliardario giapponese su Twitter, poi ha aggiunto “la troupe imparerà molto da questa esperienza”. Maezawa, fondatore del più grande e-commerce di moda del Giappone, è già volato l'anno scorso verso la Stazione Spaziale Internazionale a bordo di un razzo russo Soyuz, pagando 10 miliardi di yen (73 milioni di dollari).

La missione sulla Luna

La missione, nota come DearMoon, è stata annunciata per la prima volta nel 2018. Dovrebbe durare sei giorni, tre di questi saranno impiegati per circumnavigare la Luna a meno di 200 chilometri dalla sua superficie.

Nonostante la navicella sia riuscita a effettuare i voli di prova all'interno dell'atmosfera e sia atterrata con successo, SpaceX deve ancora effettuare un volo di prova orbitale. La missione programmata per il 2023, potrebbe quindi essere ritardata a causa dei test in corso. Musk, però, ha promesso al miliardario un volo di prova in orbita entro la fine di quest’anno.

L'equipaggio di DearMoon

"Da quando ero un bambino sognavo di andare sulla Luna. Sta diventando sempre più reale ogni giorno", ha detto Aoki. "Ancora difficile da credere, ma sono molto eccitato e grato per questa straordinaria opportunità irripetibile. Sulla Luna!"

Maezawa ha utilizzato Twitter per reclutare gli otto membri dell'equipaggio da tutto il mondo. Oltre a Steve Aoki, sulla navicella salirà anche T.O.P., il nome d'arte di Choi Seung Hyun membro del gruppo musicale K-pop Big Bang, che ha dichiarato: "Sento una grande responsabilità e sono molto orgoglioso di diventare il primo civile coreano ad andare sulla luna. Non vedo l'ora di assistere alla mia crescita personale e sfruttare l'ispirazione di questo viaggio una volta tornato".

Viaggeranno sulla navicella anche Rhiannon Adam, fotografa irlandese che ora lavora a Londra e negli Stati Uniti, Yemi AD, coreografo della Repubblica Ceca, Brendan Hall, regista per National Geographic , Karim Iliya, documentarista di balene, uccelli e specie minacciate, l’attore indiano Dev D. Joshi e lo YouTuber spaziale Tim Dodd. La snowboarder americana Kaitlyn Farrington e la ballerina giapponese Miyu saranno la squadra di riserva. Impossibile non notare la disparità di genere sulla navicella, con una sola donna nell’equipaggio ufficiale.