Se negli ultimi mesi hai comprato scarpe Vans potresti subire un furto di identità Il noto brand di scarpe ha spiegato di aver subito un attacco hacker nei database in cui sono raccolti i dati personali dei propri clienti. Il rischio è che siano state violate diverse informazioni personali che potrebbero essere usate in futuro per nuovi frodi.

Quando facciamo shopping online, il rischio maggiore che pensiamo di correre è quello di rimanere delusi dal prodotto acquistato o al massimo di avere problemi con la spedizione. Ma nessuno penserebbe mai di finire vittima di un furto d'identità. Invece il rischio è più concreto di quanto possiamo immaginare e se hai comprato in passato scarpe Vans potresti averlo corso in prima persona.

Come comunicato dal noto brand in un'email ai suoi clienti, chi ha acquistato scarpe Vans potrebbe aver subito una violazione dei dati personali a causa di un attacco hacker ai database del gruppo VF Corporation, proprietario, oltre a Vans, anche di altri marchi di abbigliamento, tra cui The North Face, Dickies e Timberland. Stando a quanto emerso finora, però, sembrerebbe che il possibile furto di dati riguarderebbe solo il marchio Vans.

Chi potrebbe aver subito furto di dati personali

"Le scriviamo per informarla di un recente incidente che ha coinvolto alcuni suoi dati personali in possesso del Gruppo VF, di cui Vans fa parte", inizia così la mail che lo staff di Vans ha inviato ai suoi clienti, in cui spiega che il 13 dicembre sono state rilevate "attività non autorizzate su una parte dei sistemi IT" del gruppo da parte di "attori esterni".

L'azienda ha rassicurato i clienti sul fatto di avere preso misure immediate per risolvere il problema e bloccare l'attacco hacker, come l'assunzione di esperti esterni di cybersicurezza, l'attivazione del piano di emergenza per casi simili e lo spegnimento di tutti i sistemi IT che potevano essere interessati dal furto di dati, tuttavia non esclude la possibilità di furto d'identità, altro tipo di violazione o frodi future.

Rischio di furto d'identità: quali dati potrebbero essere stati violati

L'azienda, che ha detto di essere riuscita a espellere gli hacker in due giorni, ha anche rassicurato sul tipo di dati che potrebbero esser finiti nelle loro mani.L'incidente avrebbe interessato parte dei dati normalmente memorizzati ed elaborati per gestire gli acquisti online. Tra questi rientrano: indirizzo e-mail, nome e cognome, numero di telefono, indirizzo di fatturazione, indirizzo di spedizione. Inoltre, è possibile che gli hacker siano riusciti ad accedere anche alla cronologia degli ordini e le informazioni relative al metodo di pagamento.

Tuttavia, il gruppo Vans ha ribadito che non ci sono rischi per quanto riguarda informazioni finanziarie specifiche, come i dati del conto bancario o della carta di credito, in quanto la politica aziendale non prevede la loro memorizzazione nei sistemi informatici. Inoltre, "nessuna password" sarebbe stata violata, quindi i conti di tutti i clienti non sarebbero in nessun modo a rischio.

Nonostante le rassicurazioni sulla sicurezza dei conti finanziari, l'azienda ha avvertito che non può escludere tentativi di furto d'identità, phishing, e frodi in generali. Per questo il gruppo ha raccomandato a tutti i clienti di prestare attenzione ad ogni sms, email o telefonata e di non rispondere a nessuna richiesta di informazioni personale, anche qualora sembri provenire da persone conosciute o dall'azienda stessa.