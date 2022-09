“Una donna non si presenta così”, Samantha Cristoforetti ha ricevuto commenti sessisti per i suoi capelli L’astronauta italiana è diventata la prima donna europea a guidare la Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Nella cerimonia di consegna ha sfoggiato un taglio possibile solo con la microgravità.

A cura di Valerio Berra

Il 28 settembre Samantha Cristoforetti è diventata comandante della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). È la prima donna europea a ricoprire questo incarico in tutta la storia dell’esplorazione spaziale ma soprattutto è il grado più alto che può sognare qualsiasi astronauta in questo momento. Cristoforetti ha preso il posto di Oleg Artemyev, cosmonauta russo. Il passaggio di consegne fra i due è avvenuto con il consueto passaggio della chiave di ottone.

Il cambio di ruolo è stato ben celebrato sui social ma qualcuno ha voluto concentrarsi su un particolare che non ha esattamente a che fare con il nuovo incarico dell’astronauta italiana. Cristoforetti infatti si è presentata in video con un taglio di capelli possibile solo in condizioni di microgravità. L’astronauta italiana si trova nella Stazione Spaziale Internazionale (ISS) dallo scorso 27 aprile: in cinque mesi di permanenza i suoi capelli sono cresciuti e senza tutta la forza di gravità presente sulla Terra ormai oscillano liberamente in aria.

Le accuse sui social: “Vergognati”

Adrian Fartade, storico e divulgatore esperto in esplorazione aerospaziale, ha raccolto una serie di commenti trovati su Facebook sotto i post che raccontano la promozione di Cristoforetti. I giudizi rasentano diversi ambiti. C’è chi è convinto che Cristoforetti stia usando dei prodotti per capelli: “Quanta lacca, eh?” e chi le suggerisce di utilizzare qualcosa per legarli: “Ma na molla per i capelli no???”. Non mancano i consueti commenti sessisti: “Vergognati, sei un astronauta scienziato (sic). Non un pagliaccio. Una donna non si presenta così”. E ancora: “Sei pessima. Manco la mamma sai fare”.

Fartade sottolinea che questa non è la totalità dei commenti ricevuti dall’astronauta: “So che sto facendo cherry picking tra commenti di fb e disagio e non penso che siano tutti così”. Eppure nella scelta di usare queste parole si può trovare qualcosa di più che dei semplici hater: “Continuo a pensare che di mezzo c'è molto anche la continua retorica di ruoli di genere e apparenze e che la serietà viene da come ti presenti etc. Questo vale in modi diversi per tutti i generi ed è una cosa che potremo affrontare meglio”.