Questo video con un panino che ruota è riuscito a mandare in crash parecchi iPhone Il video è molto semplice: c’è un panino che ruota e un breve countdown. Nei giorni scorsi questa clip di pochi secondi era in grado di bloccare l’applicazione di TikTok sui dispositivi iPhone, ora sembra che il bug sia stato risolto.

A cura di Valerio Berra

Oggi è un panino, ieri un carattere indiano. Negli ultimi giorni c’è un video che deve aver fatto tremare i polsi a qualche programmatore Apple. Nessun pericoloso segreto aziendale, nessun progetto fuggiasco per nuovi dispositivi (nemmeno il visore tanto atteso) ma semplicemente un panino che ruota intensamente e poi sembra invadere tutto lo schermo dello smartphone.

Sembra un contenuto innocuo ma questo video è letale per qualsiasi iPhone, almeno secondo la leggenda. Se infatti il video compare nei Per Te di TikTok di un dispositivo prodotto da Apple è in grado di far chiudere subito l’applicazione. Difficile riuscire a trovare l’origine di questa sequenza, spesso accompagnata anche da un conto alla rovescia.

TikTok sembra essersi accorto del problema. Le ricerche del panino sono deviate verso vere ricette di panini gourmet. E abbiamo avuto modo di vedere più di una volta che il video è stato eliminato dai piccoli profili dove continua a essere pubblicato. L’unico su cui resiste è l’account NirunPro123, un profilo che sembra appartenere a un ragazzo dello Sri Lanka. Qui il video del panino che gira e blocca l’iPhone ha raggiunto 2,3 milioni di visualizzazioni.

Leggi anche Come funziona il NOTAM, il sistema che ha causato il blocco di tutti gli aerei negli Stati Uniti

Ma il panino può davvero bloccare TikTok su iPhone?

La mattina del 30 gennaio abbiamo fatto un po’ di prove su diversi dispositivi Apple. Sia con i dispositivi che avevano il sistema operativo più aggiornato, iOS 16, sia con altri che invece montano sistemi più vecchi, iOS 14, il video non ha funzionato. Anche aprendolo da TikTok, l’app resta ben salda e il conto alla rovescia finisce in un nulla di fatto. Sui social si trovano però diversi video in cui si dimostra che nei giorni precedenti il panino – bug funzionava. Anche SmartWorld, testata specializzata in tecnologia, ha mostrato nei giorni scorsi diverse prove in cui il panino rotante riesce a bloccare l’applicazione di TikTok su iPhone. Non è chiaro come sia possibile ottenere questo risultato: probabilmente verso la fine del video c'è una sequenza di pixel o suoni che il sistema operativo iOS legge come errore.

I video che possono bloccare gli iPhone

Se quindi il bug del panino sembra essere stato risolto dagli sviluppatori, ci sono sempre altri video con cui inviare scherzi ai proprietari di iPhone. Il bug infatti non sembra creare altri problemi oltre alla chiusura dell’applicazione. In particolare c’è un video molto sgranato e con un audio non certo semplice da ascoltare che in grado di bloccare TikTok sia su iPhone che su Mac. La clip gira da tempo su TikTok e spesso viene accompagnata da un’inquietante scritta GOODNIGHT in bianco.

TIKTOK | Uno screen del video davvero in grado di bloccare TikTok.

La storia del carattere indiano

Prima dei video su TikTok c’è stato un singolo carattere che era in grado di fermare tutto il sistema operativo di iPhone. Tutto è successo nel febbraio del 2018. Noto come Telugu Char, questo carattere è utilizzato dal 5% della popolazione indiana. Bastava mandarlo a un iPhone e la sola anteprima era in grado di bloccare tutto l’iPhone. Una volta riacceso, il problema persisteva. Era impossibile aprire l’applicazione di messaggistica dove era stato mandato, visto che comunque continuava a comparire nell’anteprima della conversazione.

L’unico modo per risolverlo era chiedere alla persona che lo aveva mandato di inviare un nuovo messaggio e poi, senza entrare nella chat, cancellare tutta la conversazione. Il Telugu Bug riguardava il sistema operativo iOS 11.2.5. Apple alla fine ha dovuto rilasciare un piccolo aggiornamento, appena 40 Mega, per impedire che tutti i suoi dispositivi si bloccassero davanti a un solo carattere. Anche perché non bisogna andare a cercare il carattere per bloccare il telefono: bastava che venisse inviato da un qualsiasi contatto.