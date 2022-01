Questa macchina elettrica a 3 ruote potrebbe minare criptovalute il produttore di veicoli canadese Daymak ha affermato di essere al lavoro su un’auto elettrica a tre ruote che, durante i suoi tempi di inattività, avrebbe estratto criptovalute. Di recente è stato pubblicato un video che prova la sua esistenza.

A cura di Lorena Rao

A ottobre scorso, il produttore di veicoli canadese Daymak aveva spiegato di essere al lavoro su un'auto elettrica a tre ruote che, durante i suoi tempi di inattività, avrebbe minato criptovalute come bitcoin, ethereum e dogecoin. Tale auto elettrica prende il nome di Spiritus ad ha come logo la caratteristica foglia d'acero canadese. Sono passati mesi da questa promessa, ma finalmente arriva una prova dell'esistenza di Spiritus, grazie a un video pubblicato il 5 gennaio scorso su YouTube e condiviso su LinkedIn da Mike Chow, vicepresidente della ricerca e sviluppo di Daymak.

Il video in questione è dedicato al primo test drive in città di Spiritus tra alcune strade e parcheggi relativamente vuoti. In altre parole, il test dà conferma dell'esistenza dell'auto elettrica, perfettamente funzionante. "La Spiritus di Daymak è un'auto elettrica a due posti a pieno carico con funzionalità di guida autonoma opzionali, connettività WiFi, aria condizionata, impianto stereo a 12 altoparlanti, pannelli solari per ulteriore ricarica di mantenimento – aggiunte per aggiungere il massimo comfort ai tuoi spostamenti quotidiani" è possibile leggere sul sito ufficiale del produttore di veicoli canadese. "Con un tempo di ricarica super veloce di meno di due ore, Spiritus sfoggia anche un sistema di allarme GPS, una fotocamera di backup e molto altro ancora, il tutto offrendo un'autonomia fino a 480 km – o 300 miglia".

Tuttavia, riguardo la sua capacità di estrarre bitcoin, ethereum e dogecoin nelle fasi di inattività, il video non dà alcuna prova. Occorre dunque attendere ancora altro tempo prima di capire se la Spiritus di Daymak manterrà le promesse. Ad oggi è ufficiale che esiste ed è in fase di lavorazione, ma le parole dei produttori sono ancora lontane dall'essere ritenute del tutto attendibili, nonostante il video di recente pubblicato dia buone speranze.