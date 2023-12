Questa famiglia ha speso 10.000 dollari in buoni per Disney World ma ha trovato una brutta sorpresa Invece di acquistare gli ingressi per il parco a tema la famiglia di Andie ha comprato buoni per l’abbonamento al servizio di streaming Disney+. La richiesta di aiuto su TikTok è diventata virale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Elisabetta Rosso

Da tre anni la famiglia di Andie Coston programma un viaggio a Disney World. Dovevano partire nel 2020, poi c'è stata la pandemia e così la vacanza è slittata a dicembre 2023. "Per risparmiare un po' di soldi i miei genitori hanno acquistato dei buoni dal valore di 10.000 dollari da utilizzare in vacanza per entrare nel parco a tema e mangiare nei ristoranti. Il problema è che hanno acquistato i buoni regalo sbagliati", racconta Andie, assistente sociale, su TikTok. E infatti quando la famiglia ha provato a prenotare su internet inserendo il codice del buono si è accorta che qualcosa non andava.

"Quando sono tornata a casa nel weekend, ho visto che non risucivamo a caricare i ticket sul sito dei parchi Disney perché in realtà le carte erano per Diseny Plus". Invece di comprare i buoni reagalo per il parco a tema la famiglia di Andie ha acquistato l'abbonamento per il servizio di streaming. "Sono oltre 70 anni di abbonamento con i buoni che abbiamo preso".

La richiesta d'aiuto sui social

Il video di Andie è diventato virale su TikTok, e si scopre che i suoi genitori non sono gli unici. In un secondo filmato infatti spiega: "Ho letto tra i commenti sotto il video che ho fatto che diverse persone si sono trovate nella stessa situazione." Poi aggiunge: “I miei genitori hanno 78 anni, non usano servizi di streaming”. Ha anche spiegato che si sono resi conto dell'errore troppo tardi, i genitori infatti avevano già graffiato i numeri di ogni carta regalo, e quindi era impossibile restituirli al Sam's Club, dove erano stati acquistati.

"Abbiamo bisogno di aiuto! Non è una questione di soldi! Si tratta di ottenere i soldi nella forma giusta. Partiamo tra 6 giorni, e il parco sta finendo i biglietti perché è Natale. Qualcuno conosce chi può aiutarci?" Nei video pubblicati su TikTok Andie critica anche il design scelto dall'azienda. E infatti mostra una delle carte regalo acquistate dai suoi genitori. "Se lo leggi attentamente, puoi vedere che è per il servizio di streaming. Però Disney Plus, le tue carte reaglo hanno biosgno di essere ridisegnate per essere più riconoscibili."

La risposta di Disney

Per cercare di risolvere la situazione, i genitori di Andie, consigliati da un amico, hanno inviato una mail a Bill Hambrook, manager delle carte regalo della Disney. Come spiega la filgia nell'ultimo video caricato su TikTok, la famiglia è risucita a convertire i 10.000 dollari dei buoni regalo in pass per il parco a tema. "Sono felice che si sia risolta, grazie davvero. Spero non succeda ad altre persone", non solo "mi auguro anche che chi ha fatto lo stesso errore dei miei genitori riesca a risolvere la situazione".