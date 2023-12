Questa è la più grande turbina eolica fatta di legno che sia mai stata costruita La startup svedese Modvion ha creato la più grande turbina in legno del mondo. Nel suo punto più alto misura 150 metri: i pannelli di legno sono uniti dalla colla. Questa tecnica potrebbe rendere più facile il trasporto delle turbine. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

C’è un video che è diventato virale su TikTok nelle ultime settimane. Non si vede molto. C’è una lunga pala di una turbina eolica che viaggia attaccata a un rimorchio per il trasporto speciale. La pala sfiora i balconi delle case, ingolfa il traffico e genera un coro di clacson che certo non la aiutano a passare indenne. Il video ha un suo fascino ma espone un problema abbastanza complesso: come si trasportano le turbine per raccogliere l’energia eolica?

La startup svedese Modvion ha presentato alla stampa la sua soluzione per risolvere il problema del trasporto delle turbine. A Göteborg, in Svezia, ha presentato alla stampa la turbina in legno più alta al mondo: 150 metri dalla punta della pala più alta alla base. Dentro c’è un generatore da 2 megawatt appena entrato in funzione che secondo la BBC è in grado di fornire energia a circa 400 case. Tutta la struttura portante della turbina è costruita in legno.

Perché costruire le turbine in legno

Al momento il materiale più usato nella costruzione delle turbine in tutto il mondo è l’acciaio. Resistente, relativamente leggero, abbastanza facile da lavorare. Un buon candidato, almeno fino a quando le turbine non hanno iniziato a diventare più grosse per raccogliere più vento e quindi produrre più energia. Ormai si parla anche di turbine con un altezza di 300 metri e una torre per sorreggere le pale alta anche 200 metri.

Il legno ha due vantaggi, come ha spiegato Otto Lundman, amministratore delegato di Modvion. Il primo è nel trasporto. I pezzi di turbina che devono essere trasporti dalla fabbrica al punto in cui deve essere costruita la turbina sono molto grandi. È un problema che riguarda la sicurezza e soprattutto l’assemblaggio. Pezzi più piccoli equivalgono a un lavoro più lungo per costruire la turbina e a un maggior numero di giunture. Questo incide sui costi e sulla sicurezza della struttura. Secondo Modvion con il legno tutti questi problemi possono essere superati: i moduli di legno riescono ad essere più piccoli, più leggeri da trasportare e soprattutto si possono attaccare tra di loro con la colla. “Legno e colla sono la combinazione perfetta, lo sappiamo da centinaia di anni”, spiega David Olivegren.

Il legno è un materiale più sostenibile, almeno nei processi di produzione. Per modellare l’acciaio infatti spesso è necessario utilizzare il calore generato dai carburanti fossili. Il problema questo punto sembra essere solo la tenuta. Per l’occhio umano cambia poco. Da fuori le turbine in legno sembrano uguali a quelle in acciaio, visto che sono sono sempre dipinte con un materiale isolante bianco.