Perché Taylor Swift sta chiedendo di fermare gli aiuti in Ucraina Una rete dei bot russi sta diffondendo sui social commenti fake di celebrità che vogliono bloccare il rifornimento di armi e i fondi agli ucraini. Dietro l’attacco ci sono le società russe National Technologies e Social Design Agency.

A cura di Elisabetta Rosso

Ashton Kutcher propone di spedire il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un centro di riabilitazione, Beyoncè è diventata un'esperta di gasdotti, Taylor Swift lancia appelli per interrompere i rifornimenti, e Cristiano Ronaldo scrive che gli ucraini sono solo dei "ciarlatani”. Falso. Eppure una rete di bot russi sta cercando in tutti i modi di fare sembrar veri i post fake delle celebrità contro l'Ucraina. Gli analisti del progetto Bot Blocker/antibot4navalny hanno segnalato un aumento di profili creati ad hoc per diffondere immagini e citazioni false di personaggi famosi che chiedono all'Occidente di bloccare il rifornimento di armi e gli aiuti finanziari all'Ucraina.

I post, pubblicati in inglese, francese e tedesco, sostengono anche che gli Stati Uniti stiano per far esplodere il gasdotto Nord Stream-2. La campagna su X (fu Twitter) è iniziata il 23 novembre. La testata The Insider ha trovato gli stessi profili fake anche su Facebook, i post vengono diffusi attraverso annunci a pagamento, questo vuol dire che Meta riceve entrate dalla rete di bot.

THE INSIDER | Gli screenshot dei bot russi

Chi c'è dietro ai profili fake delle celebrità

Dietro l'attacco ci sono le società russe National Technologies e Social Design Agency, già sanzionate dall'Unione europea per aver condotto una campagna digitale di manipolazione delle informazioni chiamata "RRN" (Recent Reliable News), con l'obiettivo di distorcere la realtà e diffondere propaganda per sostenere la guerra della Russia nei confronti dell'Ucraina.

Joseph Borrell, alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, a luglio aveva commentato le sanzioni: "Coloro che manipolano le informazioni e effettuano ingerenze nell'ambito di una più ampia campagna ibrida condotta dalla Russia contro l'Ue stessa e gli Stati membri sono nel mirino dell'UE. Con questi nuovi inserimenti in elenco stiamo mandando un segnale forte: sappiamo come manipolano il nostro spazio informativo e come operano. Siamo fermamente decisi a prevenire, dissuadere e contrastare efficacemente queste minacce con nuovi strumenti".

La rete dei bot fake

I commenti sui profili falsi della celebrità sono tutti molto simili. Beyoncè fake scrive: "Non posso credere che l'Ucraina abbia ancora così tanti soldi: quando finirà tutto questo?". Un falso Cristiano Ronaldo aggiunge: "Troppe bugie, troppe vite perdute, ci sono solo notizie false sul rapporto tra l'Occidente e l'Ucraina". Anche gli account fake di Taylor Swift, Selena Gomez, e Justin Bieber hanno chiesto di bloccare i finanziamenti al Paese.

La rete fa anche circolare i link di siti web contraffatti. La grafica e l'impaginazione richiamano quella delle testate occidentali, gli articoli vengono presentati come approfondimenti o analisi, in realtà sono testi per spingere la propaganda russa. Gli stessi account hanno anche promosso sui social un sito web di prostitute ucraine in Europa. Nei commenti scrivono: "Queste ragazze non dovrebbero subire un simile destino!"

Chi sono i personaggi famosi coinvolti

The Insider ha rilasciato la lista aggiornata delle celebrità coinvolte. I personaggi famosi presi di mira dai russi sono:

50 Cent

Angelina Jolie

Ariana Grande

Ashton Kutcher

Bella Hadid

Beyonce

Bruno Mars

Bruno Le Maire (France’s Finance Minister)

Cameron Diaz

Charlie Puth

Cristiano Ronaldo

Dwayne Johnson

Elizabeth Debicki

Elton John

G-Eazy

Gal Gadot

Gigi Hadid

Greta Thunberg

Gwyneth Paltrow

James Cameron

James Hetfield

Jay-Z

Jennifer Lawrence

Jennifer Lopez

Jimmy Fallon

Justin Bieber

Kanye West

Katy Perry

Kim Kardashian

Lady Gaga

Leonardo DiCaprio

Matthias Schweighöfer

Meryem Uzerli

Miley Cyrus

Oprah Winfrey

Norman Tavo

Post Malone

Quentin Tarantino

Adèle

Exarchopoulos

Richard Branson

Rihanna

Selena Gomez

Shakira

Taylor Swift

Till Lindemann

Tina Kunakey

Travis Scott

Vin Diesel

Vincent Cassel

Will Smith