Perché sulle autostrade cinesi sono comparsi questi strani fasci di luci laser arcobaleno Il sistema vuole ridurre gli incidenti lungo il tragitto e migliorare la sicurezza stradale. La luce intermittente dovrebbe stimolare il nervo ottico dei viaggiatori alleviando il senso di stanchezza.

Sembra di viaggiare sulla Mario Kart Rainbow Road e invece è l'autostrada cinese Qingdao-Yinchuan. Sui social è apparso un un video che ha già raccolto 44 milioni di visualizzazioni, il filmato è stato girato da un viaggiatore, a un certo punto il buio della notte viene tagliato da luci laser coloratissime che coprono il cielo. L'obiettivo è far viaggiare in modo più sicuro i conducenti e ridurre il rischio di incidenti, di sera infatti il tragitto monotono potrebbe indurre al sonno, soprattutto su strade come la Qingdao-Yinchuan, chiamata anche Qingyin Expressway che collega Qingdao, Shandong, Yinchuan, e Ningxia, ed è lunga 1.600 chilometri.

Le luci sono state pesate per non accecare gli automobilisti, l'utente che ha girato il video ha anche spiegato che i laser progettati per combattere la fatica lo hanno rapidamente rivitalizzato e ridotto la stanchezza durante una notte lunga. I sistemi sono installati lungo la strada, e sono dotati di sensori avanzati che monitorano il comportamento dei conducenti. Quando rilevano distrazioni il sistema laser emette un avviso e un segnale luminoso per riportare l'attenzione del conducente sulla strada. La luce dovrebbe stimolare il nervo visivo del conducente e alleviare la sensazione di stanchezza.

I commenti degli utenti

Non tutti apprezzano l'atmosfera cyberpunk a metà tra un video game e un festival tecno. Sui social infatti diversi utenti hanno criticato la scelta delle autorità locali. C'è chi ironizza e scrive: “Idea migliore: far cadere casualmente gli squali sulla strada, gli automobilisti restano svegli sterzando per evitarli. Scommetto che esiste un'idea ancora migliore". Un altro utente ha postato: “Chi ha avuto l'idea geniale di accecare gli automobilisti? Complimenti, chi non ha sonno adesso è disorientato. Io farei schiantare la macchina entro 5 secondi.". Sempre tra i commenti scrivono: “È disorientante. Causerà più incidenti di quelli che intendono risolvere."

Autostrade luminose

Sono già stati realizzati diversi test sulle autostrade, non solo in Cina. In Australia, nel sud est della regione Victoria, per rendere le strade più sicure hanno reso fosforescente la segnaletica orizzontale. "Questo trattamento renderà più facile per i conducenti vedere le linee di demarcazione e la segnaletica. La luminosità sarà più forte in prossimità di incroci e curve, dando ai conducenti più tempo per reagire e impedendo loro di uscire dalla propria corsia", ha affermato Regional Roads Victoria in un dichiarazione, "potrebbe essere una risorsa preziosa soprattutto per chi non conosce queste strade".