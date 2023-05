Ora abbiamo anche Tako, l’intelligenza artificiale di TikTok Non è il primo social. Snapchat ha già lanciato il suo bot per consigliare i filtri e Meta ha annunciato che vuole integrare l’IA su Instagram e Facebook.

A cura di Elisabetta Rosso

Sul sito Watchful Technologies sono apparsi gli screenshot di un test di TikTok: sembra che anche l'app di ByteDance utilizzerà l'intelligenza artificiale per migliorare la navigazione sulla piattaforma. L'obiettivo è implementare Tako, un chatbot in grado di consigliare video in base a ciò che le persone gli chiedono. La nuova funzionalità potrebbe alimentare la competizione tra social e motori di ricerca. Già nel 2022 è emerso chiaramente come la GenZ preferisca cercare notizie, ristoranti o viaggi su TikTok, e non su Google.

Gli screenshot rilasciati lasciano intravedere alcune caratteristiche del chatbot. La nuova opzione sarà visibile all'interno della schermata principale dell'app, toccando l'icona gli utenti potranno iniziare una conversazione con Tako, fare domande o chiedere suggerimenti sui contenuti da guardare. "Essere in prima linea nell'innovazione è fondamentale per TikTok e esploriamo sempre nuove tecnologie che aggiungano valore alla nostra comunità", ha detto a TechCrunch un portavoce di TikTok. "In mercati selezionati, stiamo testando nuovi modi per potenziare la ricerca e la scoperta su TikTok e non vediamo l'ora di imparare dalla nostra community mentre continuiamo a creare un luogo sicuro che intrattenga, ispiri la creatività e promuova la cultura". Non è ancora chiaro quale modello di intelligenza artificiale TikTok stia utilizzando.

Come funzionerà il chatbot di TikTok

Tako utilizzerà i contenuti più visti e i suggerimenti per avviare una conversazione. Secondo Daniel Buchuk di Watchful Technologies, "se guardo i video sul cibo e chiedo una ricetta, otterrò video TikTok correlati per la ricetta, o se chiedo buone mostre d'arte a Parigi, mostrerà video insieme a un elenco di suggerimenti nel risposta." Un prompt suggerito da Tako in uno screenshot dice: "Qual è il significato dell'incoronazione di re Carlo III?" Un portavoce di TikTok, Zachary Kizer, ha definito il chatbot "un esperimento limitato" e ha detto a The Verge che al momento non è disponibile per gli utenti in Nord America o in Europa. La società ha spiegato con un tweet, che il test, al momento, è disponibile solo nelle Filippine.

Il social sta anche cercando di portarsi avanti sul tema privacy. Soprattutto dopo il blocco di ChatGPT e l'allerta delle istituzioni sulla necessità di tutelare la privacy degli utenti (ricordiamoci anche che TikTok al momento sta affrontando una dura battaglia contro gli Stati Uniti che vogliono sradicare l'app accusata di spionaggio per conto della Cina). Sembra quindi che su Tako sarà possibile eliminare le conversazioni, anche se non è chiaro come registri i dati degli utenti.

TikTok non è la prima app di social media a saltare sul carro dei chatbot negli ultimi mesi. Ad aprile, Snapchat ha reso disponibile gratuitamente a tutti il ​​suo bot My AI, che può consigliare filtri AR, per rendere l'app "un fantastico strumento creativo", come ha spiegato il Ceo di Snapchat, Evan Spiegel. Anche Mark Zuckerberg ha dichiarato agli investitori di Meta che vuole "presentare agenti di intelligenza artificiale a miliardi di persone".