Netflix ha deciso di regalare i suoi ultimi DVD Netflix chiuderà il suo servizio di noleggio DVD per posta. Ora però ha annunciato un regalo per i suoi ultimi clienti: chi ha ricevuto un DVD in questi giorni può tenerlo a casa senza doverlo restituire.

A cura di Valerio Berra

Forse a guardare bene il business di Netflix non è mai cambiato. Prima di essere un portale per la trasmissione di contenuti in streaming con 238 milioni di abbonati, Netflix era un’azienda che si occupa di noleggiare DVD. Per i Gen Z che stanno leggendo questo articolo, i DVD sono un arcaico formato su cui si vedevano in film prima di internet. Sono come dei CD ma ci puoi mettere più dati. A differenza di BlockBuster (qua i Gen Z ci lasceranno), Netflix noleggiava i DVD per posta. Ne ordini uno, ti arriva a casa, lo guardi e poi lo restituisci. Ora ha deciso di interrompere per sempre questo business.

Secondo i dati diffusi dall’azienda, al momento ci sarebbero circa un milione di persone ancora abbonate al servizio di noleggio DVD di Netflix. Gli ultimi abbonati riceveranno però un regalo: potranno tenere gli ultimi DVD che hanno ordinato. Marc Randolph, fondatore di Netflix, ha detto: “Sapevamo che questo giorno sarebbe arrivato, ma la cosa miracolosa è che non sia arrivato 15 anni fa”.

I DVD inviati da Netflix in questi anni

Il servizio di Netflix è cominciato nel 1997. In questi 26 anni Netflix avrebbe inviato circa 5,2 miliardi di DVD. Il primo è stato Beetlejuice di Tim Burton. La traduzione esatta in italiano è stata Beetlejuice – Spiritello Porcello. Il dvd che è stato noleggiato più volte è stato The Blind Side, diretto da Jhon Lee Hancock. È il film con cui Sandra Bullock è riuscita a vincere il premio Oscar come miglior attrice. Per fortuna non abbiamo varianti di traduzione in italiano.

Leggi anche Perché Netflix ha chiuso gli abbonamenti di livello Base in Canada

Anche se ormai si tratta di un passato discretamente lontano, secondo Randolph il servizio di noleggio DVD di Netflix è stato il razzo che ha portato l’azienda in orbita: “Fin dal primo giorno, sapevamo che i DVD sarebbero scomparsi, che si trattava di un passo transitorio. Il servizio DVD ha funzionato miracolosamente bene. È stato come un razzo che ha portato Netflix in orbita e poi è tornato sulla Terra dopo 25 anni”.