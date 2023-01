Nell’iPhone c’è una funzione nascosta che attiva un suono per farti addormentare Scegliendo un’opzione nel menù Accessibilità è possibile usare l’iPhone come una macchina del sonno. Il dispositivo comincia a produrre suoni rilassanti, capaci di coprire i rumori più fastidiosi della quotidianità bilanciando lo spettro di frequenze.

Si basa tutto su contrasti di frequenza. Anche il rumore di un camion che butta la spazzatura, o le grida di un bambino che piange dall'appartamento accanto possono diventare invisibili, se bilanciati bene.

Funziona più o meno così: coprire un rumore con un altro suono. Ci sono macchine apposta in grado di generare determinate frequenze, ma la stessa funzionalità è anche presente sugli iPhone con iOS 15 o le versioni successive.

La macchina del sonno su iPhone

Alcuni smartphone Apple hanno una funzione di rumore bianco integrata, che può essere utilizzata per rilassarsi e conciliare il sonno. Il rumore bianco è in grado infatti di coprire l'intera gamma di frequenze udibili con la stessa intensità.

Assomiglia al sibilo di una radio che non riesce a ricevere il segnale. Esistono chiaramente macchine apposta, e costano tra i 20 e i 100 euro, per una soluzione meno performante ma più economica, basta accedere alle impostazioni sullo smartphone.

A cosa serve il rumore bianco?

Le macchine a rumore bianco servono per concentrarsi o per addormentarsi. Come ha spiegato il ricercatore del sonno della Stanford University Rafael Pelayo, annoiarsi è positivo, in particolare prima di coricarsi, perché è necessario sentirsi al sicuro per addormentarsi facilmente. Inoltre, queste macchine possono aiutare a mantenere il sonno mascherando i rumori inaspettati, come il tintinnio di un ascensore dell'hotel o lo scatto della serratura quando il coinquilino entra nell'appartamento tardi. Possono anche essere utili per concentrarsi in casa durante lo smartworking oppure mascherare il brusio in uffici open space.

"La caratteristica chiave dei dispositivi audio è il suono costante in contrasto con i suoni mutevoli ", ha spiegato il dott. David Neubauer, professore associato di psichiatria e scienze comportamentali presso la Johns Hopkins University School of Medicine. "I nostri cervelli prestano attenzione al cambiamento del suono, e un suono confortevole e costante può aiutare a rilassarsi".

Come usare la funzione suoni di sottofondo

Non si deve cercare “rumore bianco”, ma “suoni di sottofondo”, per accedere alla funzione basta andare su Impostazioni, cliccare su Accessibilità, selezionare l’opzione Audio/video, e qui scorrendo tra le voci apparirà Suoni di sottofondo. C’è anche una scorciatoia, sempre su Impostazioni, si sceglie poi la sezione Accessibilità e qui è possibile selezionare direttamente dal pannello i suoni di sottofondo.

Attivando l’impostazione sarà poi possibile scegliere tra una gamma di suoni pensati per conciliare il riposo. Il rumore della pioggia, di un ruscello, dell’oceano, i sottofondi bilanciati, luminosi o scuri. È anche possibile regolare il volume del suono a piacere. Non c’è un timer integrato per disattivare il sottofondo dopo un numero di ore, quindi il suono continua fino a quando non viene spento. È però presente un’impostazione in grado di interrompere il rumore bianco quando lo smartphone è bloccato.

Contro il silenzio assoluto

“Penso che ci siano due modi in cui i dispositivi audio sono utili. Ovviamente possono bloccare altri rumori improvvisi che potrebbero svegliarci durante il completo silenzio notturno", ha detto Neubauer. I dispositivi "creano anche un bozzolo sonoro che potrebbe fornire un senso di sicurezza", ha affermato Neubauer. "A volte il silenzio assoluto può far sì che le persone ascoltino attentamente e inibiscono così il sonno, diventa più difficile addormentarsi".

Una gamma di colori per ogni suono

“Queste macchine spesso emettono suoni rilassanti come la pioggia o il ronzio di un ventilatore, o rumori statici calmanti che sono ufficialmente noti come rumore marrone o rumore rosa”. Il rumore bianco, infatti, è spesso usato come termine generico, ma può essere particolarmente duro all’udito, “queste alternative sono molto più favorevoli al sonno”, ha detto Neubauer.

Per gli ingegneri del suono, il rumore bianco è un "colore" specifico in un arcobaleno di rumori confusi. Per esempio il rumore rosa ha più intensità nella gamma di frequenze basse, quindi suona più profondo del rumore bianco, ed è più simile al suono della pioggia. Il suo grafico sonoro sembra una pendenza verso il basso.

Il rumore marrone ha una maggiore intensità e una gamma delle frequenze ancora più basse rispetto al rumore rosa, assomiglia al rombo di una cascata in lontananza. Il suo grafico ha una pendenza discendente più ripida di quella del rumore rosa. Il rumore blu invece è molto brillante, l'opposto del rumore marrone, con maggiore intensità nella gamma delle frequenze più alte e un tono più alto rispetto al rumore bianco. Nel grafico sembra una salita.

Come bilanciare suoni e rumori

Il modo intelligente per mascherare il rumore è scegliere il colore con maggiore intensità nelle frequenze corrispondenti a quella del suono che si vuole coprire. Per esempio, il rombo dei camion della spazzatura, è facilmente mascherato dal rumore marrone anche a un volume relativamente basso.

Al contrario, il rumore bianco, il cui grafico sonoro è una linea retta orizzontale, non bloccherà le basse frequenze ad alta intensità di un camion della spazzatura fino a quando non si aumenta il volume. Può anche essere utile per chi soffre di acufene, il suono costante e ad alta frequenza del rumore bianco o blu può offrire sollievo.