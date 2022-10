Nautilus, come funziona lo yacht sottomarino ispirato a “Ventimila leghe sotto i mari” L’ha realizzato U-Boat Worx, costa 25 milioni di dollari e un’autonomia di 5.926 km. Potrebbe attraversare tutto l’Oceano Atlantico senza fare rifornimento.

A cura di Elisabetta Rosso

È un superyacht da 25 milioni di dollari che all’occorrenza si trasforma in sottomarino. Centocinquanta anni fa era il sogno proibito raccontato da Jules Verne in Ventimila leghe sotto i mari. Finora nessuno era mai riuscito a costruire un prototipo che si avvicinasse al prodigio del Capitano Nemo. Il costruttore di yacht olandese U-Boat Worx lo ha realizzato, e non a caso lo ha battezzato Nautilus.

Come è fatto Nautilus

Il Nautilus è uno yacht sottomarino di 37 metri e mezzo. Sul ponte posteriore ha una piscina d’acqua dolce, un bar e un enorme tavolo da pranzo. Tutto però si può chiudere e nascondere, così da poter scendere sott'acqua senza il rischio di rovinare l'esterno. Può essere anche un’alternativa al mal di mare. "Se diventa troppo agitato, ti immergi semplicemente e prosegui il tuo viaggio in tutta comodità", afferma Bert Houtman, presidente e fondatore di U-Boat Worx. "Con il Nautilus, il mercato della nautica da diporto non sarà mai più lo stesso", spiega sempre Houtman.

Al suo interno il Nautilus ospita una zona pranzo con quattro grandi finestre circolari, una camera da letto, quattro cabine e una zona notte per i sei membri dell’equipaggio. La cucina è stata progettata e attrezzata per cuocere il cibo, anche sott’acqua. U-Boat Worx è anche aperto alla personalizzazione degli interni secondo le esigenze dei clienti. Ha anche il suo tender "Aronnax", resistente alla pressione che si inserisce sotto il ponte di poppa come il pezzo finale del puzzle. È completamente elettrico e può trasportare fino a cinque subacquei in un luogo di immersione a loro scelta.

Che velocità raggiunge?

U-Boat Worx ha presentato il design Nautilus al Monaco Yacht Show 2022. Pesa 1.250 tonnellate ed è progettato per trasportare 10 passeggeri e sette membri dell'equipaggio. Ha un motore diesel che gli permette di raggiungere 6,7 km/h in superficie, sott’acqua invece viaggia a 7,4. Lo yacht è in grado di rimanere sott’acqua per quattro giorni raggiungendo una profondità di 200 metri e ha un'autonomia di 5.926 km. Si potrebbe attraversare tutto l’Oceano Atlantico senza mai fare rifornimento.