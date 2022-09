Milano ha cominciato a farsi pubblicità anche su Tinder La campagna pubblicitarià è l’ultima iniziativa della piattaforma Yes Milano. L’obiettivo è valorizzare la città attraverso un linguaggio ironico e sensuale.

A cura di Elisabetta Rosso

“Non ti ghosterò dopo il primo appuntamento” promette il Cimitero Monumentale. "Ho tante storie in contemporanea ma non sarai geloso", giura il Museo del Novecento. Milano vuole sedurre, con ironia, e quindi sbarca su Tinder per far innamorare chi è appena arrivato. Milano è un bacino che raccoglie tutti. Ospita 200.000 studenti universitari, il 64% sono ragazzi italiani di altre regioni, il 10% studenti internazionali. La campagna è stata organizzata da Yes Milano e non si limita solo all'app di incontri: ci saranno anche i classici cartelloni pubblicitari e le inserzioni on line.

Su Tinder però gli slogan strizzano l'occhio a doppi sensi ironici e seduttivi. “Il lessico amoroso ci è sembrato perfetto per raccontare la prima fase di corteggiamento e l’inizio della storia d’amore tra gli studenti e le bellezze di Milano, servendoci di un linguaggio romantico, ma allo stesso tempo irriverente e attuale, che i ragazzi possano riconoscere come loro”, spiega Lorenzo Crespi, chief creative officer di Wunderman Thompson, l’agenzia che firma la campagna.

TINDER | Una delle pubblicità di Milano dedicate al Museo del ’900

Come lavora la piattaforma Yes Milano

La nuova campagna Yes Milano vuole promuovere i luoghi più suggestivi. Yes Milano è una piattaforma di Milano&Partners, l'associazione fondata dal comune di Milano e dalla Camera di Commercio di Milano, Monza, Brianza e Lodi. Da anni lavora su iniziative creative per valorizzare Milano. Le affissioni e le social ads saranno on air e online dal 5 ottobre e avranno come protagonisti i principali punti di interesse di Milano.

“Come ci confermano i dati, Milano è tornata a essere attrattiva per gli studenti internazionali. Un trend positivo che va sostenuto con azioni mirate e strumenti dedicati, come la campagna di benvenuto promossa da YesMilano", spiega Elena Vasco, segretario generale della Camera di commercio di Milano, Monza- Brianza e Lodi.

TINDER | La grafica della campagna dedicata alla Piscina Cozzi

Non è solo una campagna pubblicitaria. I fuori sede, per esempio, attraverso un crush test sul sito yesmilano.it, potranno valutare le affinità con i vari quartieri e individuare quale tra questi sia il più affine per stile di vita, attività e interessi. Successivamente verrà inviato tramite mail un file, il “match”. Un vademecum di informazioni e consigli per accogliere i nuovi arrivati.