La storica DeLorean potrebbe rinascere come veicolo elettrico Tramite un nuovo post su Instagram, la DeLorean Motor Company afferma che la prossima generazione di DMC-12 verrà presentata al grande pubblico il prossimo 18 agosto al Awards Ramp al Concours d’Elegance di Pebble Beach.

A cura di Lorena Rao

"Il futuro non è mai stato promesso" affermava a inizio 2022 la DeLorean Motor Company in relazione alla possibilità di vedere la storica auto di "Ritorno al Futuro" in versione elettrica. Rumor correlati risalgono al 2016, anno in cui è stato pubblicato un video teaser da cui poi non è scaturito nulla. Nel 2019, un gruppo di scienziati di Stanford ha realizzato una DeLorean autonoma, ma non ha legami diretti con i progetti dell'azienda che ha sede in Texas.

Nuovi risvolti risalgono all'1 aprile scorso, quando la DeLorean Motor Company ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un'immagine concept art ritraente la DMC-12 (questo il nome ufficiale del veicolo). Tuttavia la singolare data lasciava intendere si trattasse di un pesce d'aprile. Diciotto ore fa la svolta: tramite un nuovo post su Instagram, la DeLorean Motor Company afferma che la prossima generazione di DMC-12 verrà presentata al grande pubblico il prossimo 18 agosto al Awards Ramp al Concours d'Elegance di Pebble Beach.

Come riportato da The Verge, a guidare la DeLorean Motor Company vi è Joost de Vries, un ex dirigente di Karma, la casa automobilistica cinese che ha prodotto veicoli a gas e ibridi basati su proprietà acquistate dalla fallita Fisker Automotive. Inoltre, l'azienda ha avviato una collaborazione con Italdesign, prestigioso studio con sede a Torino di proprietà di Volkswagen. E cosa succede quando la società madre di Audi e Lamborghini, impegnata nella propria gamma di veicoli elettrici basata sull'architettura flessibile MEB, si unisce con un'azienda che possiede i diritti di di un veicolo storico come la DeLorian/DMC-12? È quanto si chiede il giornalista Andrew J. Hawkins.

Ipotesi che lasciano ben sperare, tuttavia occorre attendere il 18 agosto 2022 per avere l'ufficializzazione. Intanto, le prime informazioni trapelate lasciano intendere che la vettura dovrebbe avere un’autonomia di oltre mille chilometri, grazie al pianale modulare EVX sviluppato da Williams Advanced Engineering e Italdesign. Il tutto senza rinunciare all'iconico design ad ala di gabbiano, in questo caso reso più moderno ma comunque riconoscibile.