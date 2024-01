La Disney perde i diritti su Topolino, ora lo potrai vedere in questa inquietante versione horror Mickey Mouse è stato ferocemente protetto per decenni, e infatti il copyright doveva inizialmente scadere nel 1984, dal 1 gennaio tutti potranno rielaborare le immagini tratte dal cortometraggio Steamboat Willie. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Elisabetta Rosso

Non hanno perso tempo. D'altronde parliamo di Topolino. Dopo quasi un secolo l'iconico personaggio della Disney è di tutti. Il 1 gennaio 2024 sono scaduti i diritti sulla versione originale in bianco e nero. In altre parole ora chiunque può reinventare e utilizzare l'immagine di Mickey Mouse come preferisce, e sta già succedendo. È uscito infatti il trailer di Mickey's Mouse Trap, il film horror trasformerà Topolino in un killer sanguinario che attacca un gruppo di giovani in una sala giochi. Sempre in tema splatter, lo studio Nightmare Forge Games, sta realizzando un videogioco che riprende l'immagine di Topolino, e i primi posti su OpenSea, il marketplace più utilizzato per la creazione e le compravendita di NFT, sono già tutti occupati dalle immagini di Mickey Mouse.

Steamboat Willie, il cortometraggio del 1928 con le prime versioni non parlanti di Topolino e Minnie, è diventato di pubblico dominio. Il copyright invece rimane per le versioni moderne di Mickey Mouse. In una dichiarazione rilasciata alla CNN, un portavoce della Disney ha infatti sottolineato che la società "continuerà a proteggere" i propri diritti sugli ultimi disegni del suo personaggio iconico. Topolino in realtà è stato ferocemente protetto dalla Disney per decenni, e infatti il copyright doveva inizialmente scadere nel 1984, poi è stato prorogato fino al 2023.

Il film horror con Topolino

Il film deve ancora assicurarsi un distributore, ma l'Hollywood Reporter ha riferito che i produttori puntano a un'uscita a marzo. "La gente non deve prenderlo troppo sul serio, abbiamo realizzato un film incredibilmente divertente", ha detto Simon Phillips, che ha scritto e prodotto il film e interpreta anche l'uomo che indossa la maschera di Topolino. "Abbiamo voluto ribaltare la sua immagine", ha spiegato alla Bbc.

Non è la prima volta. L'effetto contrasto era stato utilizzato anche con Winnie the Pooh, l'orsetto lo scorso febbraio è diventato il protagonista di un film horror intitolato "Winnie-the-Pooh: Blood and Honey ", dopo che il copyright del personaggio era scaduto a gennaio 2022.

Il videogioco splatter

Lo studio Nightmare Forge Games ha dichiarato che sta realizzando un gioco horror intitolato "Infestation 88" ispirato a Topolino. "Nel 1988, quella che si pensava fosse un'epidemia di parassiti si trasformò in qualcosa di molto più sinistro. Infestation 88 è un gioco survival horror cooperativo a episodi per 1-4 giocatori in cui tu e i tuoi amici siete degli sterminatori chiamati a curare queste misteriose infestazioni", si legge nella sinossi del gioco pubblicata sul servizio di distribuzione di videogiochi Steam.

Gli sviluppatori hanno rilasciato anche un trailer. Nel video, della durata di un minuto, si vedono i personaggi che cacciano un Topolino dall'aspetto grottesco, ha lo stesso vestito che indossava in "Steamboat Willie", ma ha sangue sparso ovunque.

Gli Nft di Topolino

Dopo scadenza del copyright, sono state pubblicate anche tre collezioni NFT di Topolino che hanno raggiunto le prime posizioni nella sezione "Trending" su OpenSea. La collezione intitolata "Steamboat Willie Public Domain 2024" è al primo posto, il secondo invece è per la serie "Steamboat Willie" e subito sotto "Steamboat Willie's Riverboat". Il prezzo minimo della collezione, inizialmente valutato a 968 dollari, ha superato i 2000 dollari e l'interesse è stato significativo nelle prime 24 ore.