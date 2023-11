La Bugatti da milioni di euro va in panne ma per farla muovere lo youtuber usa un vecchio trucco Georges Maroun Kikano è uno youtuber francese che si occupa di auto e moto. Spesso prova macchine di lusso, come la Bugatti Chiron che nei giorni scorsi ha guidato a Monaco. Questa volta però qualcosa non è andato nel verso giusto.

A cura di Valerio Berra

Prima o poi capita a tutti. L’auto si ferma, si accosta e poi con qualche passante volenteroso si cerca di farla ripartire spingendola a mano. Di solito succede perché la batteria è a terra. Altre volte è un semplice guasto. Nei giorni scorsi questo piccolo incidente automobilistico è capitato anche a GMK, uno youtuber francese da 2 milioni di iscritti e un profilo Instagram da 4,3 milioni i follower. Secondo la pagina Instagram ga_motorsss, l’incidente sarebbe avvenuto tra le strade a Montecarlo. Curiosa la protagonista: una Bugatti modello Chiron.

GMK, acronimo di Georges Maroun Kikano, si occupa proprio di auto e moto. Dalle immagini che pubblica si vede che i suoi interessi sono concentrati soprattutto sulle supercar, quei bolidi da centinaia di migliaia di euro che vanno dalle Lamborghini alle alle versioni sportivi di brand di lusso come Mercedes o Bmw. Quando il costo di queste auto passa da centinaia di migliaia di euro a milioni, allora queste auto non si definiscono più supercar ma direttamente hypercar.

Le immagini dell’incidente

Nel video che sta circolando Georges Maroun Kikano è fuori dalla sua auto. Spiega che la sua Bugatti è semplicemente andata in panne. Non si avvia, sembra proprio spenta. Visto che con motori del genere non basta semplicemente avvitare una candela, Georges Maroun Kikano chiama l’assistenza di Bugatti. Dopo un paio di rimpalli capisce che non arriverà nessuno e decide di spingere da solo. Qualche manovra nella strada e poi l’auto viene accostata in un parcheggio.

Il costo della Bugatti Chiron

Tra i commenti l’ironia è quasi prevedibile. La Bugatti Chiron è un modello prodotto dalla casa automobilistica francese Bugatti tra il 2016 e il 2022. Stiamo parlando di un’auto che potenzialmente è in grado di arrivare a circa 500 km/h. Nonostante questo monta una serie di meccanismi di limitazione che la bloccano prima a 380 km/h, anche se aggiustando alcune funzioni è possibile portarla a 420 km/h. Le Bugatti sono in grado di completare un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,4 secondi.

Il costo non è esattamente da utilitaria. I modello più economici di Bugatti Chiron costano poco più di 3 milioni di euro. Quelli più costosi invece possono arrivare anche a sfiorare i 10 milioni di euro. A questi costi, ovviamente, bisogna aggiungere tutti quelli per la manutenzione. Secondo alcune stime, solo rompere un fanale posteriore potrebbe costare oltre 9.000 euro.