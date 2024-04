video suggerito

La bambola di Ken incinto che non è mai esistita: perché è diventata virale sui social L’immagine è stata pubblicata per la prima volta il 26 ottobre 2023, sull’account Instagram The Forbidden Toys. La finta bambola di Ken fa parte di una strategia molto più ampia portata avanti dalla Russia per screditare l’Occidente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Elisabetta Rosso

Non aveva funzionato Midge, figuriamoci Ken. La Barbie semi-dissconosciuta da Mattel, era stata creata nel 1963 per neutralizzare le accuse di aver creato una bambola sessualizzata, e per questo avevano creato un versione incinta. Ora secondo alcuni post che circolano sui social sarebbe il turno di Ken. "Le vendite della nuova bambola di Ken incinto battono tutti i record, questi sono i valori occidentali”. Falso. Facendo il percorso all'inverso si risale alla fonte, il sito filorusso Pravda-FR.com. Ha pubbicato l'immagine di un Ken barbuto con il pacione che emerge da una t-shirt bucata. La foto del prototipo (ormai non stupisce) è stata realizzata con l'intelligenza artificiale.

Attraverso una ricerca per immagini fatta dalla testata tedesca DPA, si è arrivati infatti al canale Instagram "promptforum", una "galleria d'arte AI", si legge nella bio, che raccoglie opere realizzate con i software IA. Come in ogni fake news, anche quella di Ken incinto, seleziona dati e informazioni per deformare la realtà. La Mattel, infatti, negli ultimi anni ha cercato di diventare sempre più inclusiva, nel 2022 per esempio ha lanciato la prima Barbie transgender.

La propaganda dei siti russi

La finta bambola di Ken fa parte di una strategia molto più ampia portata avanti dalla Russia per screditare l'Occidente. Una galassia di siti-pro Cremlino, dall'inzio della guerra, ha dissemintao fake news, alcune articolate, altre meno. "Ken incinto" fa parte del piano.

Molti ci sono cascati, sotto i post, pubblicati in lingue diverse, gli utenti hanno scritto commenti indignati. Tra questi: "Che cosa ridicola, come hanno potuto farlo", "Ci mancava solo questo", "Vi prego ditemi che non è vero". No, non lo è. Il post, virale soprattutto su X, fa parte di una teoria più grande, quella di una Russia assediata dal fronte occidentale che vuole smembrare il Paese trasformandolo in una protesi economica e culturale.

Il post del 2023

Ken incinto, in realtà, ha già una sua storia. L'immagine è stata infatti pubblicata per la prima volta il 26 ottobre 2023, sull'account Instagram The Forbidden Toys. Nella descrizione la pagina spiega che si tratta di un prototipo mai realizzato dalla Mattel, e negli hastag appare anche l'intelligenza artificiale, l'immagine infatti è stata creata con Midjournej.

Specifichiamo, al di là dell'IA, la Mattel non ha in cantiere un Ken incinta, non si tratta né di un esperimento né di un prototipo, solo un'immagine creata dall'IA per polarizzare ulteriormente gli utenti sui social.

Non è la prima volta

Facciamo ancora un passo indietro. Una ricerca inversa per immagini ha rivelato che versioni differenti di Ken incinta risalgono al 2022. Il sito web satirico, Babylon Bee, aveva già pubblicato un articolo intitolato: “Mattel svela una nuova bambola incinta di gravidanza.”

Babylon Bee che si descrive come "il miglior sito di satira del mondo, totalmente inerrante in tutte le sue affermazioni di verità", aveva già seminato dubbi e pompato i commenti idignati da parte degli utenti. Nell'articolo infatti era stata lanciata la fake news: "Per celebrare il Pride Month, Mattel ha rilasciato la sua prima bambola uomo incinto: Ken incinto! Puoi divertirti con la bambola Ken chiaramente MASCHIO e la sua pancia! Disponibile ovunque vengano venduti giocattoli senza un genere specifico".