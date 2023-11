Il video parodia NPC di Giorgia Meloni su TikTok: “O core sacro ‘e Sauron” Il filmato trasmesso durante la puntata di Propaganda Live prende spunto in modo dichiarato dalle live di Giuliana Florio, la prima creator a importare il trend in Italia.

A cura di Elisabetta Rosso

"Buonasera e benvenuti in questa live, a maggioranza assoluta sblocco la manovra finanziaria", poi fa cuori con le mani, culla le braccia e sorride a comando. Non è Giorgia Meloni, ma ci assomiglia. Ieri sera, 3 novembre, sul maxi schermo di Propaganda Live è stata trasmessa la live NPC parodia della premier. Il trend dei Non Playble Character è diventato virale negli Stati Uniti, quando la creator Picky Doll davanti a una telecamera ha iniziato a far finta di mangiare gelati e a ripetere "ice cream so good", poi Giuliana Florio l'ha portata in Italia. "Ho visto queste live di notte su TikTok" ha spiegato Giuliana a Fanpage.it, "ho pensato che fosse un format con tantissimo potenziale e ho provato a farlo, ma a modo mio". E così al posto di ice cream so good dice Frra Fraa, ‘O core sacro ‘e San Gennaro, se gli utenti inviano un cuore, o C' ‘amma ‘a fa' TikTok? E facimmelo buono, quando arriva il simbolo di TikTok.

Il video parodia prende dichiaratamente spunto dalle live di Giuliana, e infatti mentre un La Russa fake invia rose, la performer che interpreta Meloni muove le braccia e con tono meccanico dice: "Grazie La Russa per avermi appoggiato", e poi ancora: "C' ‘amma ‘a fa' a manovra? E facimmela buona". Riprende le frasi più iconiche, le reinterpreta e le ripete a macchinetta restituendo quell'effetto personaggio dei videogiochi senza coscienza. ‘O core sacro ‘e San Gennaro diventa O core sacro ‘e Sauron, un chiaro riferimento alla passione di Giorgia Meloni per il Signore degli Anelli. Nel video ringrazia anche il presidente dell'Unione Africana per averla seguita, il richiamo è allo scherzo telefonico del comico russo che ha finto di essere il presidente della Commissione dell’Unione Africana ed è stato messo in contatto telefonico con Meloni. L'interprete, Eleonora Olivieri, ringraziata dopo la performance, molto probabilmente ha usato trucchi e filtri per assomigliare alla premier. Non è chiaro se sia stato utilizzato anche un software con l'intelligenza artificiale per migliorare il risultato.

I commenti parodia della classe politica

Una live funziona se ci sono le interazioni e le donazioni degli utenti. Come aveva spiegato Giuliana il format prevede che il creator durante la performance si attivi solo se riceve delle donazioni. Non mancano nel video trasmesso da Propaganda Live, in questo caso gli spettatori sono proprio la classe politica, e diventa una parodia nella parodia. Un finto Matteo Salvini scrive: "Ci sono, primo online! (:", Giuseppe Conte invece commenta: "Si vergogni". Spunta anche l'account di Fabio Rampelli che scrive: "Si chiama diretta non Live", un chiaro riferimento alla sua battaglia per difendere la lingua italiana ed eliminare gli inglesismi. La Russa chiede invece: "Come si invia il cuore?".

Il successo delle live NPC

Le live NPC stimolano al massimo il meccanismo delle donazioni perché trasformano la live in un gioco interattivo che si attiva solo se gli utenti inviano rose, forzieri, o panda che ballano. Ogni sticker ha un prezzo specifico. Si possono inviare donazioni per pochi centesimi, per esempio la rosa, vale 0,01 dollari, ma anche regali virtuali decisamente più consistenti, l'astronave ha un valore di 209 dollari, mentre se invii le stelle di TikTok stai regalando 599,99 dollari al creator. Gli sticker vengono acquistati con la valuta in app chiamata "monete", e poi convertiti in soldi reali, una parte viene trattenuta dalla piattaforma.

Su TikTok negli ultimi mesi sono apparse sempre più live dove i creator interpretano gli NPC accumulando follower. "Credo che il successo sia dovuto a più fattori", aveva spiegato Giuliana, "Innanzitutto è un gioco. Il meccanismo è quello dei Tamagotchi, ma è anche molto simile a quello che fanno gli artisti di strada, tu dai la monetina e l’artista si anima e fa una reazione. Un altro fattore è l’elemento rilassante, perchè sono ripetitive, ci sono persone che mi scrivono, ‘no stasera non hai fatto la live e io come mi addormento?’"