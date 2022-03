Il sito dell’Agenzia delle Entrate è offline: “Un problema tecnico” Il portale dell’Agenzia delle Entrate risulta irraggiungibile dal pomeriggio di oggi 30 marzo. Sembrerebbe trattarsi di un problema tecnico e non di un attacco hacker.

A cura di Marco Paretti

Il sito dell'Agenzia delle Entrate non è raggiungibile da diversi minuti a causa di quello che sembra essere un problema tecnico. Provando ad aprire il portale dell'Agenzia ci si trova davanti a un errore che comunica l'impossibilità di stabilire una connessione con il sito, impedendo di accedere anche ai servizi ad esso legati. Le problematiche sono iniziate nel pomeriggio di oggi 30 marzo, come segnalano anche molti utenti sui social network. Nessun attacco hacker, pare, ma solo un guasto tecnico, spiegano dall'azienda.

A quanto sembra l'intoppo nascerebbe da un problema con un dispositivo elettrico di Sogei (Società generale d’informatica) che per il ministero dell’Economia e delle Finanze segue in parte la presenza digitale delle istituzioni pubbliche. Tanto che anche il portale di Sogei non è attualmente raggiungibile, mentre il sistema di riconoscimento dei green pass (anch'esso legato alla società) non sembra essere stato impattato dai problemi tecnici. Una situazione che con molta probabilità si risolverà nel corso delle prossime ore, ma che in questi momenti sta mettendo in difficoltà i cittadini che devono utilizzare gli strumenti digitali del sito dell'Agenzia.