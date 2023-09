Ho risposto a una chiamata di Amazon Trading, ecco come convincono a investire nel trading Citano Amazon ma non hanno nulla a che fare con l’azienda di Jeff Bezos. I loro operatori sono gentili ma insistenti. Propongono piccoli pacchetti di investimenti citando aziende molto note, dopo qualche minuto di telefonata chiedono subito 250 euro.

A cura di Valerio Berra

Per parecchio tempo è stato quasi un rito. Il telefono squilla. Numero nascosto. Rispondi, senti una voce registrata. La terza parola è “Amazon Trading”. Metti giù, magari sfogando con un paio di imprecazioni lo stress accumulato nella giornata. Una volta però ho deciso di arrivare fino in fondo al messaggio registrato. Non solo. Ho seguito tutto il percorso per arrivare a un incontro telefonico con un operatore. Ho preso appuntamento. Tutto era pronto per cominciare una carriera di sicuro successo nel trading online.

La prima telefonata

All’appuntamento si presenta, telefonicamente, un uomo. Dalla voce sembra abbastanza giovane, azzardo 30 anni. L’accento non è italiano. Non riconosco la nazionalità ma ha un'inflessione strana. Padroneggia bene l'italiano, ogni tanto butta dentro qualche termine inglese. È gentile. Molto. Mi spiega tutti i passaggi da seguire per cominciare a investire online. La prima sorpresa è che il servizio che mi offrono non c’entra nulla con Amazon.

Il mio operatore, Marco, dice che il loro è solo un servizio di consulenza per il trading. Mi presenta la piattaforma con cui dovrò operare. È abbastanza semplice. Anzi. Sembra quasi un gioco. Marco mi spiega tutti i passaggi. Mi dice con attenzione come funzionerà il nostro rapporto, come ricaricare il mio conto e come comprare le azioni.

Le azioni Amazon

Alla fine perché si parla di Amazon? Le prime azioni che mi vengono proposte sono proprio di Amazon. Dopo una chiusura non esattamente felice negli ultimi mesi del 2022. Da gennaio in effetti stanno seguendo un buon trend. Nella telefonata però glielo chiediamo direttamente: “La telefonata è arrivata da Amazon Trading. Quindi sto parlando con Amazon?”.

Risposta: “Amazon dà la possibilità a qualsiasi investitore di diventare azionista tramite un intermediario. Dipende dall’intenzione del cliente. Se si mette a fare un controllo un azione di Amazon costa 100 dollari. Lo sa?”. Il dato, più o meno, è confermato. Un’azione Amazon oggi costa 137 dollari. Batto ancora sul punto di Amazon. “Quindi voi non siete Amazon?”. “No, forniamo la possibilità di fare operazione con Amazon".

Marco continua a insistere su due punti. Cerca di dirci che con lui possiamo investire anche piccole cifre, in banca invece dovremmo spendere subito migliaia di euro: “In banca se non metti 10.000 euro non fai niente”. La seconda è che Marco alterna concetti elementari: “Per fare soldi bisogni investirli, giusto?” e azioni tecniche: “Ora dobbiamo aprire un conto, giusto?”. Alla fine Marco cerca sempre di farmi dire di sì, di presentare i suoi concetti come chiari e perfettamente logici. Se diciamo che non abbiamo capito qualcosa, ci ripete le stesse cose nello stesso modo. Alla fine parliamo di soldi: la cifra per cominciare a investire è 250 euro. “Dipende dal budget, anche 500. Vedi tu, se è la prima volta partiamo con poco”. Non serve che investiamo subito. Posso anche decidere. Aspetto qualche giorno.

I messaggi sullo smartphone

Marco ci chiede un secondo appuntamento telefonico per decidere cosa fare e iniziare a investire. Lo rimando di qualche giorno. Marco chiama. Rispondo ma cerco di prendere ancora tempo. Non vogliamo mettere 250 euro. Lui dice che posso aspettare ancora. Gli chiedo però di inviarmi un messaggio su WhatsApp, così da salvare il numero. Lui lascia tutto, con tanto di nome e cognome. Ovviamente il suo nome non si trova da nessuna parte in rete. La piattaforma di cui ci parla invece sì, anche se il sito non sembra esattamente il più efficace dei software finanziari.

Marco a questo punto inizia a scriverci. È sempre gentile e non parte mai con delle richieste precise. Non mette pressione. “Salve. Scrivo per aggiornare la conversazione. Se ti serve aiuto mi può contattare senza nessun problema. Buona giornata”. Altre volte è solo un saluto: “Buongiorno e buon weekend”. Decidiamo per un'altra telefonata. Marco ci ripete le stesse cose di prima. Copione uguale. Richieste uguali. Compresi i soldi: rifiuto. Cinque messaggi dopo smette di rispondere del tutto. Come testimoniato da Polizia Postale e dall'Associazione Europea dei Consumatori, nella maggior parte dei casi i soldi investiti con chi si presenta come Amazon Trading spariscono nel nulla.