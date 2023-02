Fedorov, il vicepremier hacker dell’Ucraina: “Sta diventando una guerra di robot e noi vinceremo” Classe 1991, Mykhailo Fedorov è vicepremier dell’Ucraina e Ministro dell’Innovazione. Da quando è cominciata la guerra è lui che si occupa di guidare il fronte digitale, dall’organizzazione delle difese contro gli hacker russi alla logistica dell’armata di droni usati dall’esercito.

La storia della guerra in Ucraina è anche la storia di chi si è ritrovato. Studenti che si sono ritrovati soldati, pensionate che si sono ritrovate cuoche per le truppe e giornalisti locali che si sono ritrovati cronisti di guerra. Mykhailo Fedorov è un ministro che si è ritrovato generale. Classe 1991, Fedorov ha la stessa età dell’Ucraina, è nato pochi mesi prima che il Parlamento di Kiev proclamasse l’indipendenza da un’URSS che si stava dissolvendo.

Fedorov è arrivato al governo nel 2019 insieme a Volodymyr Zelensky. Due gli incarichi: quello di vicepremier e quello di Ministro dell’Innovazione. Era l’uomo che doveva guidare l’Ucraina verso la transizione digitale. È diventato l’uomo che guida il fronte cyber di Kiev, fatto di armate di droni e legioni di sviluppatori che hanno permesso alle truppe ucraine di resistere e ai civili di continuare a usare tutti i servizi statali passando solo dai loro smartphone.

Un anno fa, quando i primi tank russi hanno superato il confine eri in Ucraina. Sei sempre rimasto nel Paese dall’inizio della guerra?

Sì, sono rimasto in Ucraina per tutto il tempo dall'inizio dell'invasione su vasta scala. Ho lasciato il Paese solo per pochi viaggi di lavoro.

Com'è cambiata l'Ucraina dall'inizio della guerra?

Dal 24 febbraio l'Ucraina è cambiata drasticamente. Questa è la più grande guerra dalla seconda guerra mondiale con grandi perdite di persone e infrastrutture. Sono abbastanza sicuro che tutti voi abbiate visto filmati devastanti dalle città ucraine: Kiev, Kharkiv, Bakhmut, Dnipro, Kherson, Chernihiv, Borodyanka e Bucha. Oltre 5.000 missili russi hanno colpito principalmente case residenziali e oggetti civili.

Accanto a tutta la distruzione che la Russia porta nelle nostre vite, l'Ucraina è riuscita non solo a sopravvivere ma anche a svilupparsi. Il mondo intero sostiene l'Ucraina e grazie a questo supporto siamo in grado di combattere e riconquistare i nostri territori. Abbiamo capito che la soluzione migliore è la tecnologia. È diventata il nostro vantaggio. Le Big Tech ci aiutano fornendo servizi gratuiti, supporto finanziario e persino aprendo uffici in Ucraina. Invece di arrenderci, stiamo diventando un Paese europeo forte e coraggioso.

Cosa significa Ucraina?

L'Ucraina significa tutto per me, come per ogni ucraino di oggi. È la mia casa e la difenderemo fino alla vittoria.

Come è cambiato il tuo lavoro?

Io e la mia squadra abbiamo avuto pochissime ore per dormire nei primi giorni di invasione e lavoriamo molto anche oggi. Durante l'anno è apparso un gran numero di nuovi progetti: la piattaforma di raccolta fondi UNITED24, Army of Drones e almeno 40 nuovi servizi legati all’app Diia. Abbiamo risposto alle sfide dei blackout e ripristino delle telecomunicazioni.

Questa è la prima cyberwar. All'inizio della guerra avete lanciato l’IT Army, un esercito di hacker fatto da volontari che arrivavano da tutto il mondo.

Sì, il progetto IT Army esiste ancora e difende la nostra prima linea digitale. All'inizio, il Ministero della Trasformazione Digitale ha lavorato al coordinamento di questa community. Tutti i partecipanti sono volontari: chiunque può unirsi al canale Telegram ed entrare a far parte del nostro IT Army. Finché la guerra è in corso non posso scendere nel dettaglio dei suoi meccanismi. Ma probabilmente il più grande contributo di IT Army è che ha distrutto il mito dei potenti hacker russi.

Dal 24 febbraio, la Russia ha lanciato più di 2.000 attacchi di hacker contro l'Ucraina. Quali sono i bersagli più colpiti?

L'Ucraina sta contrastando quotidianamente gli attacchi informatici russi. Possiamo dire che nessuno sulle migliaia di attacchi informatici partiti dal 24 febbraio ha causato perdite reali per la nostra economia o ha fermato il sistema bancario, né danneggiato le infrastrutture critiche. Il nostro sistema di sicurezza informatica è efficiente.

I droni sono diventati sempre più importanti nelle strategie di guerra. A cosa servono?

I droni sono diventati una soluzione rivoluzionaria in questa guerra. Grazie ai droni da ricognizione aerea, l'esercito ucraino può controllare la linea del fronte e, grazie ai droni d'attacco, può colpire le posizioni nemiche. Il più grande vantaggio dell'utilizzo dei droni è che possiamo raccogliere informazioni accurate sul campo di battaglia, così salviamo più vite ai soldati che ci stanno difendendo. Negli ultimi sei mesi, il numero di aziende che producono droni in Ucraina è aumentato di 5-7 volte. Ma ne abbiamo bisogno per espandersi ancora di più. Questa guerra si sta trasformando in una guerra di robot. E per vincere, l'Ucraina ha bisogno di molti droni di tutte le categorie possibili.

Abbiamo lanciato Army of Drones. In 7 mesi dal suo lancio, sono stati firmati contratti per oltre 1.700 droni per oltre 87 milioni di euro. Questi sono i fondi che abbiamo raccolto da persone e aziende di 76 Paesi. Anche le persone possono donare i loro droni civili. Stiamo sviluppando nuove tipologie di droni per rispondere a tutte le sfide belliche. Fino ad ora la Russia ha lanciato oltre 5.000 missili contro l'Ucraina. Un missile ogni cinque è stato lanciato dal mare. In precedenza, il nostro Paese non aveva modo di resistere a questo tipo di attacchi. Ora abbiamo trovato una soluzione: i droni navali. Uno di questi droni può attaccare una nave del valore di milioni, al contrario il costo di un drone è dieci volte inferiore: circa 250.000 dollari.

Che ruolo ha l'intelligenza artificiale sul campo da battaglia?

Usare l’intelligenza artificiale sul campo di battaglia non significa che la guerra possa essere autonoma. Richiede ancora una decisione umana. L'intelligenza artificiale nei droni aiuta a trovare oggetti. La decisione finale per colpire è presa ancora da una persona. È come gli scacchi. Il futuro degli scacchi è che i computer giocheranno, ma quando ci sono diverse opzioni, ci sarà sempre una persona che prenderà la decisione finale su quale mossa fare.

La connessione Internet in Ucraina è supportata dai satelliti Starlink. Qual è il rapporto con Elon Musk?

Tutto è iniziato nei primi giorni dell'invasione. Ho scritto un tweet chiedendo a Elon Musk di aiutarci con Starlinks. Apprezzo la sua rapida reazione e tutto il supporto che abbiamo ricevuto da SpaceX quest'anno. In pochi giorni, abbiamo ricevuto il primo lotto di terminali. Elon Musk è uno dei maggiori donatori privati ​​dell'Ucraina, secondo le nostre stime il contributo è di oltre 100 milioni di dollari. E internet via satellite salva milioni di vite ogni giorno.

Perché Starlink non vuole concedere la connessione a Internet per guidare i droni?

In questo momento non ci sono problemi con il funzionamento dei terminali Starlink in Ucraina. La scorsa settimana, abbiamo ricevuto migliaia di Starlink come parte di un nuovo lotto di 10.000 terminali dal governo tedesco. Gli Starlink aiutano a salvare migliaia di vite. L'infrastruttura energetica continua a funzionare grazie a loro. I medici stanno eseguendo interventi complessi grazie alla comunicazione fornita dai terminali Starlink.

Un elemento chiave per garantire i servizi ai cittadini ucraini è stata l'app Diia. Cosa puoi fare con questa app? Quanti ucraini l'hanno scaricata?

Diia è uno sportello unico per servizi pubblici e per i documenti elettronici. L'abbiamo lanciata esattamente tre anni fa. All’inizio era sono un’app per conservare la patente di guida digitale. Ad oggi abbiamo oltre 18,7 milioni di utenti dell'app Diia e oltre 22 milioni di persone accedono al portale web. Il 70% degli smartphone in Ucraina ha installato l'app Diia.

Con questo dispositivo ogni cittadino può aprire un'attività in pochi minuti, registrare un neonato, fare rapporto sul movimento di carri armati e truppe russe e richiedere le prestazioni sociali dell'assistenza alla disoccupazione. Ma può anche firmare documenti con una firma digitale e persino guardare i notiziari TV o la radio. Ma ci sono dozzine di altri servizi. Solo nel 2022 durante l'invasione su vasta scala abbiamo lanciato quasi 40 nuovi servizi e prodotti per i cittadini.

Si dice che ci siano Paesi interessati ad acquistarlo.

Abbiamo già il nostro primo caso di esportazione Diia. L'Estonia, il paese più digitalizzato, insieme al nostro team, ha sviluppato l'app governativa mRiik basata su Diia. Abbiamo condiviso il codice, architettura e approccio progettuale. E attualmente stiamo comunicando con più di cinque Paesi.

Avete sviluppato anche Delta, un Google Maps per i campi di battaglia. Come funziona?

Delta era un sistema che è stato sviluppato dal 2014, quando è iniziata l'invasione russa. Fondamentalmente, Delta è il Google Maps per i militari poiché la piattaforma mostra il campo di battaglia in tempo reale. Per fare ciò, integra dati di ricognizione aerea, immagini satellitari, dati di droni e rapporti di chatbot, inviati da persone civili che hanno visto l'hardware o le posizioni del nemico. Questo sistema salva munizioni e vite e ha già mostrato la sua efficacia durante la difesa di Kiev e nella liberazione delle regioni di Kharkiv e Kherson.

Un anno fa eri sicuro che l'Ucraina avrebbe vinto questo conflitto. Ora?

Oggi sono ancora più sicuro che l'Ucraina vincerà. Non c'è altro modo che vincere questa guerra. Durante l'ultimo anno, abbiamo mostrato al mondo intero di cosa sono capaci gli ucraini e il mondo intero ci ha mostrato un enorme sostegno. Grazie ai partner occidentali, abbiamo l'opportunità di lottare per la libertà e riconquistare i nostri territori. L'accesso alle armi più moderne, l'aiuto delle Big Tech americane ed europee, il coraggio e l'istruzione del nostro popolo sono la ricetta per la vittoria dell'Ucraina.