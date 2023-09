Due taxi a guida autonoma bloccano un’ambulanza a San Francisco: il ferito muore mezz’ora dopo L’incidente è avvenuto quattro giorni dopo l’autorizzazione da parte dalle autorità di regolamentazione dello stato della California. A giugno la reporter della ABC Lyanne Melendez aveva mostrato tutti i problemi delle corse con i taxi a guida autonoma.

A cura di Elisabetta Rosso

Due taxi senza conducente sono fermi lungo le due corsie di destra nel quartiere di SoMa, San Francisco. Nello stesso momento, sulla stessa strada, viene chiamata un'ambulanza per soccorrere una persona ferita durante un incidente. Secondo il rapporto del San Francisco Fire Department i veicoli senza conducente hanno ritardato il trasporto e le cure mediche. Il paziente, che era stato investito, è stato poi dichiarato morto circa 20-30 minuti dopo l'arrivo allo Zuckerberg San Francisco General Hospital (si è proprio dedicato al fondatore di Meta). Non è la prima volta: negli ultimi 16 mesi 70 auto a guida autonoma hanno interferito o osteggiato i soccorsi, come spiegano i vigili del fuoco.

A San Francisco è facile trovare un taxi senza conducente, i veicoli a guida autonoma Cruise viaggiano per le strade della città da circa un anno e sono gestiti da General Motor e Waymo, l'azienda ha avviato una sperimentazione per testare le auto del futuro, eppure non tutto sta andando secondi i piani. Da quanto è iniziato il test si sono verificati diversi incidenti o rallentamenti, un taxi, per esempio, si è scontrato con il camion dei pompieri. Ora i funzionari della città vogliono presentare una mozione per impedire ai robot taxi di circolare per le strade di San Francisco. David Chiu, il procuratore della città, aveva già chiesto alla California Public Utilities Commission, l’agenzia che ha approvato l’espansione, di fermare il piano.

Cosa mostrano i filmati

Cruise ha spiegato di non avere colpe. Il filmato condiviso dall'azienda con il New York Times mostra che uno dei veicoli è riuscito a spostarsi prima dell'arrivo dell'ambulanza, in questo caso solo uno sarebbe rimasto fermo a bloccare una delle quattro corsie a senso unico. Il filmato mostra anche come gli altri veicoli, ambulanza compresa, fossero in grado di superare sul lato destro il taxi bloccato. "Non appena la vittima è stata caricata, l'ambulanza ha lasciato immediatamente la scena e non è mai stata ostacolata" dal veicolo Cruise, ha spiegato la compagnia in una nota. Secondo il filmato, l'ambulanza ha superato il veicolo a guida autonoma circa 90 secondi dopo aver caricato la vittima.

I problemi dei robot taxi

L'incidente è avvenuto quattro giorni dopo l'autorizzazione da parte dalle autorità di regolamentazione dello stato della California. Le due società infatti avevano appena ottenuto il permesso per espandere i propri servizi a pagamento in qualsiasi fascia oraria nella città di San Francisco. Aaron Peskin, presidente del Consiglio dei supervisori di San Francisco, ha detto al New York Times che, indipendentemente da ciò che ha portato alla morte della vittima, il "totale cumulativo" degli incidenti causati dalle auto senza conducente è allarmante. "Tutti hanno un tema comune: i veicoli autonomi non sono pronti per il debutto", ha sottolineato Peskin.

Il test di Lyanne Melendez

Lyanne Melendez, reporter della ABC, a fine giugno aveva provato a prenotare una corsa su un taxi a guida autonoma. Non è andata benissimo. A un certo punto, per esempio, quando è scattato il semaforo verde l'auto non è più riuscita a ripartire. Ma come spiega Melendez, il problema più grande riguarda la fine del viaggio. Il taxi infatti si è fermato sempre nel posto sbagliato, nonostante avesse inserito l'indirizzo più di una volta: “Io non ho problemi a camminare qualche minuto. Una persona disabile cosa farebbe?”.