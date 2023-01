Donald Trump torna su Facebook e Instagram, la nuova posizione di Meta: “Accogliamo tutti i politici” La decisione è stata comunicata sul blog ufficiale di Meta. I primi post dovrbbero essere pubblicati già nelle prossime settimane. Meta, in ogni caso, ha assicurato che manterrà altra l’attenzione alla moderazione dei contenuti per evitare “danni che ricadono nel mondo reale”.

Non è più una supposizione. Non è più solo uno scenario. Succederà davvero, e soprattutto succederà presto. Donald Trump tornerà a pubblicare contenuti sui suoi account Facebook e Instagram. La decisione è stata comunicata sul blog di Meta, con un comunicato dal titolo: “Fine della sospensione degli account di Donald Trump con l’introduzione di nuove linee guida per evitare che vengano ripetuti gli stessi reati”. Negli scorsi giorni il team legale di Trump si era mosso per chiedere il reintegro a Meta.

Il post è firmato da Nick Clegg, President Global Affairs di Meta. L’obiettivo è quello di ricalibrare il posizionamento politico dei social, dando al pubblico la possibilità di ascoltare tutte le posizioni politiche: “Il pubblico dovrebbe essere in grado di ascoltare ciò che dicono i loro politici – il buono, il brutto e il cattivo – in modo che possano fare scelte informate alle urne”. I primi post dovrebbero essere pubblicati già nelle prossime settimane.

Gli account dell’ex presidente degli Stati Uniti erano stati sospesi due anni fa, dopo l’assalto dei suoi sostenitori in Campidoglio. Questo evento viene richiamato anche nel post di Meta, dove viene spiegato che la moderazione del social sarà comunque pronta a intervenire: “Ma ciò non significa che non ci siano limiti a quello che le persone possono dire sulla nostra piattaforma. Quando c'è un chiaro rischio di danni che ricadono sul mondo reale agiamo”.