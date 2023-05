Disney chiude l’hotel di lusso dedicato a Star Wars dove dormire costava una follia Il Galactic Starcruiser si trova nei Disney’s Hollywood Studios di Orlando, in Florida. Non è solo una struttura alberghiera di lusso ma anche un’esperienza lunga due giorni in cui gli ospiti venivano immersi in un set di Star Wars. Non sono chiari i motivi di questa scelta ma sullo sfondo c’è lo scontro tra l’azienda e il governatore della Florida Ron DeSantis.

A cura di Valerio Berra

Gli ultimi ospiti potranno dormire nel fine settimana che va dal 28 al 30 settembre. Poi fine del viaggio per il Galactic Starcruiser, l’hotel a tema Star Wars dove una stanza per due notti poteva costare fino a 5.000 dollari. Chiariamo una cosa. Il Galactic Starcruiser non era solo un hotel a tema. Non c’erano stanze dedicate ai personaggi di Star Wars, piatti dal nome un po’ buffo o camerieri che ogni tanto indossavano una maschera di Chewbecca. Il Galactic Starcruiser è stato lanciato da Disney come l’esperienza definitiva per un fan di Star Wars: è un soggiorno immersivo. Ogni arredo sembra rubato a una nave arrivata dalla saga di George Lucas e dove gli ospiti vivono esperienze più simili a quelle di un Larp, un gioco di ruolo dal vivo dove bisogna interpretare personaggi cambiando nomi e vestiti. Praticamente è a metà da tra un soggiorno in un albergo di lusso e un’attrazione di un parco di divertimenti Disney.

Dentro Halcyon, la nave del Galactic Starcruiser

L’hotel si trova vicino a Orlando, in Florida. È posizionato nei Disney’s Hollywood Studios, un luogo in cui l’azienda ha costruito praticamente una contea indipendente. Più che un albergo sembra un set. Le persone che hanno potuto documentare questa esperienza raccontano di attori vestiti e truccati in modo perfetto, guardie imperiali che percorrono i corridoi con passo marziale e stanze in cui nessun dettaglio è lasciato al caso. Tutto è pensato per simulare la vita in un’astronave, nello specifico l’Halcyon. L’unico spazio esterno è definito infatti Climate Simulator.

La scelta di chiudere l’esperienza

Nella nota con cui Disney ha annunciato la chiusura dell’esperienza non vengono specificati i motivi che hanno portato l’Halcyon a spegnere i motori. Ci sono solo dei generici ringraziamenti allo staff e ai clienti. Negli ultimi mesi proprio Disney ha cominciato una battaglia con il governatore della Florida Ron DeSantis, Repubblicano dato per sfidante dei Donald Trump per le prossime primarie. Disney ha citato anche in giudizio lo Stato della Florida per “campagna mirata di rappresaglia governativa”. Lo scontro Disney-DeSantis è cominciato quando l’azienda ha criticato la scelta di DeSantis di vietare nelle scuole ogni lezione o attività dedicata all’identità di genere.