Democrazia, rivoluzione, notizie. Perché Twitter è pieno di account che pubblicano solo una parola Non è chiaro se si tratti di una sfida o di un errore diventato virale. Forse tutto potrebbe essere partito da una compagnia ferroviaria.

A cura di Valerio Berra

“Democracy”. Poche ore fa il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha pubblicato sul suo account Twitter ufficiale un post con solo questa parola. All’inizio sembrava un attacco hacker, certo un po’ sospetto. Perché mai qualcuno avrebbe dovuto prendersi il disturbo di entrare in un profilo Twitter così importante solo per pubblicare un messaggio tutto sommato innocuo? Ma col passare delle ore è stato chiaro: questi account stanno tutti seguendo un trend che consiste nel pubblicare una sola parola che spieghi il tema principale dell’account.

E così la Cnn ha scritto “breaking news”, la Nasa “universe”, Npr invece “radio”. Non mancano quelli più creativi. L’ambasciata francese negli Stati Uniti ha twittato “Revolution” mentre l’account ufficiale di James Bond ha scritto “You know his name”. Più problematico l'account di Esa Operations. L'Agenzia spaziale europea ha pubblicato due tweet per partecipare a questo trend: in uno si legge "oops", nell'altro "ops". L'agenzia probabilmente intendeva solo scrivere una acronimo di "operations" ma ora gli utenti stanno immaginando nei commenti cosa succederebbe se durante una missione un tecnico dell'Esa dovesse esclamare "ops" dopo essersi accorto di aver sbagliato.

Le origini del trend

Non è chiaro come sia nato questo trend. Non ci sono hashtag collegati o menzioni obbligatorie, quindi è difficile risalire all’origine. Uno dei primi account che hanno pubblicato una sola parola per descrivere il loro obiettivo è stato quello di Amtrak, compagnia ferroviaria attiva negli Stati Uniti e in Canada. Sul loro account Twitter hanno scritto semplicemente “trains” e hanno ricevuto quasi 150 mila like. Alcuni utenti hanno approfittato della vitalità del tweet per comunicare all’azienda qualche disservizio. Tra le lamentale c’è anche quella di Chelsea Manning che ha chiesto di fornire opzioni per il menù che non includessero il formaggio.