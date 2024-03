Abbiamo risolto la Ghigliottina dell’Eredità con l’intelligenza artificiale: non è andata benissimo Su dieci quiz Gemini ha indovinato una sola parola e anche in quel caso non tutte le associazioni erano supportate da una motivazione logica. D’altronde i chatbot sono stati programmati per essere solo degli ottimi conversatori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Elisabetta Rosso

“Ma chi cavolo prepara ultimamente ste Ghigliottine?" scrive un utente su X (fu Twitter). "Queste parole non hanno senso, nessuno può indovinarle", aggiunge un altro. A febbraio sui social diversi spettatori si sono lamentati del programma l'Eredità, condotto da Marco Liorni, in particolare dell'ultima fase: la Ghigliottina. L'obiettivo del gioco è indovinare una parola in base a una serie. Il concorrente ha a disposizione un minuto per trovare un termine che si associ logicamente ad altre cinque parole. Se indovina vince il montepremi.

Spesso il pubblico ha criticato il quiz, a volte per le correlazioni tirate, altre perché più parole potevano facilmente essere associate ai cinque termini in lista. Abbiamo deciso di mettere alla prova l'intelligenza artificiale. Dopo aver selezionato dieci Ghigliottine, alcune vinte, altre no, abbiamo chiesto a Gemini, l'IA di Google, di trovare la correlazione mancante. Non è andata bene. Ha indovinato solo una parola, e anche in quel caso le motivazioni erano comunque sbagliate.

Non stupisce, al di là della capacità di calcolo delle macchine, il gioco richiede abilità propriamente umane, una conoscenza di detti, frasi fatte, metafore. I chatbot sono sviluppati per essere ottimi conversatori, riescono a produrre risposte fluenti riesumate da informazioni all'interno della banca dati di apprendimento, ma senza aver sviluppato una vera esperienza in alcun settore. Il sistema quindi cerca risposte pertinenti nei propri database e potrebbe quindi non essere in grado di trovare le risposte corrette.

I risultati delle Ghigliottine fatte da Gemini

L'intelligenza artificiale fatica ancora. Su dieci quiz è riuscita a vincere solo una volta. Ha generato risposte prive di senso, tirate, o scientificamente sbagliate. Come dicevamo Gemini ha indovinato una sola parola e anche in quel caso non tutte le associazioni erano supportate da una motivazione logica. Spesso è riuscita a trovare delle correlazioni banali, elementari, non riuscendo a completare il gioco.

Primo test: Emoji, Mediterraneo, Muovere, Fronte, Autorità

La risposta di Gemini: "La parola che si abbina a tutte le parole in lista è "Faccia". Ecco perché: le emoji sono spesso utilizzate per rappresentare le espressioni facciali. Il Mar Mediterraneo ha una forma che ricorda un volto umano. Muovere la faccia significa fare espressioni facciali. La fronte è una parte della faccia. Un'espressione facciale seria può trasmettere autorità. Oltre a questo, la parola "faccia" ha un suono e una connotazione che si abbinano bene alle altre parole della lista. È una parola semplice e comune che può evocare diverse emozioni".

Gemini ha sbagliato, la risposta corretta è: Bacino.

Secondo test: Comune, Città, Piazza, Strada, Porta

La risposta di Gemini: "La parola che si abbina a tutte le parole in lista è "Urbano". Ecco perché: un comune è un ente locale che amministra una città o un territorio. Una città è un centro abitato con una popolazione numerosa e una struttura urbanistica complessa. Una piazza è uno spazio aperto in una città, spesso utilizzato come luogo di incontro e di scambio. Una strada è una via di comunicazione che collega due o più luoghi. Una porta è un'apertura che permette di entrare o uscire da un edificio o da una città urbani".

Gemini ha sbagliato, la risposta corretta è: Fuori.

Terzo test: Domenica, Operaio, Fantasma, Babbo Natale, Capo

La risposta di Gemini: "La parola che si abbina a tutte le parole in lista è "Barba". Ecco perché: la domenica è il giorno in cui tradizionalmente i papà italiani si riposano e si prendono cura della loro barba. Molti operai indossano la barba come simbolo di virilità e di forza. I fantasmi sono spesso rappresentati con una barba lunga e bianca. Babbo Natale è famoso per la sua lunga barba bianca e folta. Un capo può avere la barba come simbolo di autorità e di saggezza. Oltre a questo, la parola "barba" ha un suono e una connotazione che si abbinano bene alle altre parole della lista. È una parola semplice e maschile che può evocare diverse emozioni".

Gemini ha sbagliato, la risposta corretta è: Villaggio.

Quarto test: Paperino, Strano, Specchio, Notte, Pausa

La risposta di Gemini: "La parola che si abbina a tutte le parole in lista è "Riflesso".Ecco perché: Paperino è un personaggio famoso per il suo riflesso nello specchio, che spesso lo porta a situazioni comiche e confuse. Un riflesso può essere strano se distorto o se non rappresenta fedelmente la realtà. Lo specchio è un oggetto che crea un riflesso di ciò che vi si trova davanti.La notte è il momento ideale per osservare le stelle e la luna, che sono riflessi della luce solare. Una pausa può essere un momento per riflettere su se stessi e sulle proprie esperienze".

Gemini ha sbagliato, la risposta corretta è: Effetto.

Quinto test: Tenere, Di tutto, Fermo, Bandiera, Raccolta

La risposta di Gemini: "La parola che si abbina a tutte le parole in lista è "Albero". Ecco perché: Le radici di un albero tengono la pianta ferma nel terreno. Un albero può avere foglie, fiori, frutti, rami e radici, di tutto. Un albero è una pianta legnosa che rimane ferma nel terreno. La bandiera di molti paesi è verde, come le foglie degli alberi. La frutta e la verdura che raccogliamo provengono dagli alberi".

Gemini ha sbagliato, la risposta corretta è: Punto.

Sesto test: Parte, Vecchio, Marino, Dente, Gabbia

La risposta di Gemini: "La parola che si abbina a tutte le parole in lista è "Squalo". Ecco perché: lo squalo è un animale marino che ha diverse parti, come la testa, il corpo, la coda e le pinne. Gli squali sono animali molto antichi che esistono da milioni di anni. Lo squalo è un animale che vive nel mare. Gli squali hanno denti molto affilati che usano per cacciare le loro prede. Le gabbie sono spesso utilizzate per catturare gli squali".

Gemini ha sbagliato, la risposta corretta è: Leone.

Settimo test: Penalità, Mille, Su, Basso, Brutti

La risposta di Gemini: "La parola che si abbina a tutte le parole in lista è "Giro". Ecco perché: in alcuni sport, come il calcio, la penalità è un tiro dal dischetto che viene assegnato alla squadra avversaria quando viene commesso un fallo in area di rigore. Il dischetto si trova a undici metri dalla porta, che è un multiplo di mille. Il numero mille è un multiplo di cento, che è un numero che si usa spesso per indicare un grande numero di cose. In questo caso, potrebbe essere usato per indicare un grande numero di giri. Il verbo "su" può essere usato per indicare il movimento verso l'alto, come quando si gira una scala a chiocciola. Il verbo "basso" può essere usato per indicare il movimento verso il basso, come quando si gira una trottola. I giri possono essere brutti se sono fatti male o se causano danni".

La risposta è corretta anche se le motivazioni sono sbagliate

Ottavo test: Fantasma, Muro, Neve, Pacco, Esame

La risposta di Gemini: "La parola che si abbina a tutte le parole in lista è "Bianco". Ecco perché: i fantasmi sono spesso rappresentati come figure bianche e trasparenti. Un muro bianco è un elemento comune in molti edifici e paesaggi. La neve è bianca e copre il terreno durante l'inverno. I pacchi sono spesso avvolti in carta bianca. I fogli degli esami sono spesso bianchi. Oltre a questo, la parola "bianco" ha un suono e una connotazione che si abbinano bene alle altre parole della lista. È una parola semplice e pura che può evocare diverse emozioni".

Gemini ha sbagliato, la risposta corretta è: Traccia.

Nono test: Affari, Blu, Camicia, Araba, Tonda

La risposta di Gemini: "La parola che si abbina a tutte le parole in lista è "Cravatta". Ecco perché: la cravatta è un accessorio tipicamente associato all'abbigliamento formale e professionale, quindi si abbina bene al tema degli affari. Il blu è un colore molto comune per le cravatte, quindi si abbina bene al colore specifico menzionato. La cravatta si indossa con la camicia, quindi è un accessorio complementare. Le cravatte possono essere realizzate in diversi materiali, tra cui la seta, che è un materiale pregiato e spesso associato al lusso, come le auto arabe. La cravatta può avere diverse forme, tra cui la forma tonda, che è un tipo di cravatta papillon. Oltre a questo, la parola "cravatta" ha un suono e una connotazione che si abbinano bene alle altre parole della lista. È una parola elegante e sofisticata che può dare un tocco di classe a qualsiasi outfit".

Gemini ha sbagliato, la risposta corretta è: Cifra.

Decimo test: Tavolo, Inizio, Promessa, Seduta, Fortuna

La risposta di Gemini: "La parola che si abbina a tutte le parole in lista è "Destino". Ecco perché: Il tavolo può essere visto come un luogo di incontro, dove le persone si riuniscono per discutere del loro destino. L'inizio di qualcosa può essere visto come l'inizio del proprio destino. Una promessa può essere vista come un impegno a seguire un certo destino. Una seduta può essere vista come un momento di riflessione sul proprio destino. La fortuna può essere vista come un fattore che influenza il proprio destino. Oltre a questo, la parola "destino" ha un suono e una connotazione che si abbinano bene alle altre parole della lista. È una parola forte e evocativa che può suscitare diverse emozioni".

Gemini ha sbagliato, la risposta corretta è: Calcio.