Da Amazon stanno arrivando pacchi pieni di sciarpe che nessuno ha mai ordinato Esiste uno schema studiato ad hoc per aumentare le vendite e creare recensioni false, viene usato dai truffatori per vendere prodotti scadenti e ingannare gli algoritmi.

A cura di Elisabetta Rosso

Succedono cose strane su Amazon. Arrivano prodotti mai ordinati, sciarpe con il marchio "Suzhichou" appaiono davanti alle porte di casa, in mezzo ad altri ordini, confuse. Una cliente, Brooke North ha detto alla BBC: "Ho pensato che fosse strano perché non l'ho ordinata. Stavo per metterla nella spazzatura, ma invece l'ho data a mia nipote perché va a cavallo. Non mi sono messa in contatto con Amazon perché è stato semplicemente spedito attraverso la cassetta delle lettere con ‘Suzhichou' stampato sulla scatola". Non era la prima volta per la signora, altri pacchi strani erano stati lasciati sulla sua porta di casa. La stessa cosa è successa a Jill McIntosh che ha "ordinato la biancheria da letto e io ho ricevuto una sciarpa, così come la mia amica", e a Martina Cerna.

Nello stesso momento, non appena si effettua la consegna, su Amazon cominciano a spuntare valutazioni a cinque stelle e false recensioni che fanno scalare la classifica alle sciarpe Suzhichou, prima invisibili sul sito di e-commerce. Dietro le consegne "sbagliate" in realtà c'è una truffa studiata ad hoc per aumentare i volumi di vendita e posizionare prodotti scadenti in alto nei risultati di ricerca.

Come funziona la truffa su Amazon

La truffa inizia con una consegna che nessuno ha ordinato o pagato. I prodotti provengono da una piattaforma di e-commerce, come Amazon, e sono spesso nuovi e nella loro confezione originale. Dietro l'ordine non c'è un errore di consegna, ma i truffatori che, dopo aver raccolto alcune informazioni personali online, registrano un nuovo account Amazon con il nome dell'utente e effettuano un ordine. I dati possono essere presi sia da fonti pubblicamente disponibili, ma anche compromessi attraverso siti web non sicuri. Dopo aver ricevuto gli articoli, i truffatori cominciano a sformare recensioni a cinque stelle dai profili falsi degli utenti, i voti alti non solo spingono il prodotto su Amazon rendendolo più visibile, ma fanno credere anche ai potenziali clienti che si tratti di sciarpe di qualità.

La tattica in inglese è chiamata "Brushin" (in italiano spazzolare) e il suo obiettivo è migliorare, o rifinire le recensioni. Servono le spedizioni sbagliate perché solo chi ha ricevuto il pacco può dare un commento e un voto da cliente verificato. Gli utenti che fanno shopping su Amazon guardano le recensioni prima di comprare un prodotto, e le cinque stelle abbinate ai commenti entusiasti spingono ad acquistare quelle che in realtà solo solo sciarpe di bassa qualità.

Un fenomeno in crescita

In realtà la persona che riceve un articolo non ordinato può tenerlo, ma dato che i truffatori hanno creato un profilo falso attraverso un furto di identità è bene segnalarlo immediatamente alla piattaforma. È una pratica diffusa, la BBC ha riportato che nel 2021 più di un milione di famiglie nel Regno Unito hanno subito questo genere di truffa, e infatti l'autorità britannica per la concorrenza e i mercati sta attualmente indagando su Google e Amazon per recensioni false e fuorvianti .

In una dichiarazione Amazon ha detto: "Continuiamo nei nostri sforzi per rilevare e impedire che gli abusi abbiano un impatto sulle esperienze dei clienti. Ai venditori è vietato inviare pacchi non richiesti ai clienti e continueremo a migliorare le strategie per evitare degli abusi nel nostro negozio e intraprenderemo le azioni appropriate come la sospensione o la rimozione dei privilegi di vendita".