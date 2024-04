video suggerito

Cosa sono i nitazeni, i farmaci mortali in vendita sui social: "Spediti in scatole di cibo per cani" Secondo la National Crime Agency (NCA), i farmaci sono stati collegati ad almeno 101 decessi nel Regno Unito tra il 1 giugno 2023 e il 22 febbraio 2024. Sono quasi tre morti a settimana.

A cura di Elisabetta Rosso

Sono stati sintetizzati circa 60 anni fa, i nitazeni dovevano diventare i nuovi antidolorifici, ma quando i ricercatori hanno scoperto i danni che potevano provocare all'organismo hanno bloccato tutto. Non sono mai entrati in commercio, o per lo meno non in quello legale. Come spesso succede, infatti, sono spuntati nel mercato nero dello spaccio. Secondo un'indagine della Bbc gli annunci per comprare i nitazeni sono stati mimetizzati su SoundClound e sponsorizzati su X. Basta un click per acquistarli e farli arrivare dalla Cina nascosti in scatole di cibo per cani.

I nitazeni sono una classe di oppioidi sintetici, 40 volte più potenti del fentanyl, e più mortali dell'eroina. Spesso i consumatori li assumono inconsapevolmente, perché vengono nascosti all'interno di altre sostanze illegali per ridurre i costi di produzione. Non solo, online vengono vendute anche compresse contraffatte di Xanax o Valium.

I nitazeni creano velocemente dipendenza e possono causare una depressione respiratoria. "Trovare annunci pubblicitari su questa scala, parliamo di migliaia di annunci, è terrificante e rappresenta un rischio molto significativo per la vita di tutti", ha spiegato Vicki Nash, direttrice dell'Oxford Internet Institute, dipartimento dell'Università di Oxford che studia il comportamento online.

L'indagine della Bbc ha identificato migliaia di post sui social. Oltre 700 su X e quasi 3.000 su SoundCloud. I venditori hanno usato il servizio di streaming musicale per caricare brevi clip audio promozionali, con le informazioni necessarie per l'acquisto. Nascondendo gli annunci pubblicitari in mezzo alle tracce musicali sono riusciti a eludere i motori di ricerca.

Quando la Bbc ha provato a contattarli hanno ricevuto le immagini dei farmaci, i venditori hanno anche spiegato che avrebbero eluso le dogane nascondendo la droga dentro statole di cibo per animali e nelle forniture per i catering.

L'epidemia di nitazeni

Secondo la National Crime Agency (NCA), i farmaci sono stati collegati ad almeno 101 decessi nel Regno Unito tra il 1 giugno 2023 e il 22 febbraio 2024, sono quasi tre morti a settimana. Caroline Copeland, docente di farmacologia e tossicologia al King's College di Londra, ha spiegato che i farmaci sono così forti che è difficile trovare una dose sicura, "non credo che esista nemmeno una dose sicura", ha sottolineato.

Mike Trace, vice ‘zar' antidroga del Regno Unito, ha spiegato alla Bbc che esiste già una "crisi da overdose" con quasi 5.000 morti per droga in Inghilterra e Galles ogni anno: "Se i nitazeni entrassero in questo mercato in grande stile, il tasso di mortalità potrebbe aumentare vertiginosamente e raddoppiare o triplicare."

La task force creata per bloccare il mercato nero

Nel 2023, la Drug Enforcement Agency (DEA) statunitense ha accusato 11 aziende cinesi per la vendita di oppioidi sintetici, tra questi anche i nitazeni. Non solo, la Met Police ha chiuso una fabbrica illegale di pillole nella zona ovest di Londra che produceva centinaia di migliaia di pastiglie di Xanax contraffatte e altre benzodiazepine, che contenevano anche nitazene. La vendita e l'importazione di nitazeni è vietata nel Regno Unito, in Cina però i nuovi derivati non sono ancora stati banditi. Nel novembre 2023, Stati Uniti e Cina hanno annunciato una nuova collaborazione per reprimere il commercio illegale di nitazeni.

La reazione di X e SoundCloud

Il portavoce di SoundCloud ha spiegato che la piattaforma è stata "presa di mira" e ha promesso di fare "tutto il possibile per affrontare questa epidemia mondiale". Ha poi aggiunto che continuerà "a investire nella migliore tecnologia possibile per raggiungere l'obbiettivo". Al momento ha rimosso quasi 3.000 post.

X invece non ha risposto alle richieste di commento da parte della Bbc. Ha rimosso centinaia di post dopo la segnalazione, molti però sono rimasti online. Non stupisce che X sia stata scelta come piattaforma per pubblicizzare i nitazeni. Dopo l'arrivo di Elon Musk, che ha deciso di licenziare buona parte del team di moderazione, il social si è trasformato in una terra selvaggia.

Secondo l'Online Safety Act, le aziende tecnologiche "devono fare di più per rimuovere rapidamente questo tipo di contenuti, e impedire che gli utenti siano esposti".