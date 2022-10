Come sono i nuovi iPad di Apple: prezzo, caratteristiche e quando usciranno Le spedizioni dei nuovi modelli di iPad partiranno dal 26 ottobre. Il prezzo più alto per il modello di iPad Pro arriva a 3.044 euro.

A cura di Valerio Berra

Nuovi chip, nuove cornici e soprattutto una nuova presa per adattarsi al mercato e alle disposizioni dell’Unione europea. Gli iPad cambiano volto e cuore con una svolta passata sottobancoo nella comunicazione di Apple: a differenza del pirotecnico lancio di iPhone 14, qui non è stato organizzato nessun evento. Per annunciare la nuova linea dei dispositivi di Cupertino è basato un comunicato stampa e un video introdotto da Melody Kuna, senior manager di Apple che si occupa del design di iPad.

Le caratteristiche tecniche dei nuovi iPad

Colorato, con uno schermo più largo, una presa Usb di tipo C e una fotocamera centrale con una posizione completamente diversa dal solito. I nuovi iPad cambiano prima di tutto dal punto di vista del design. Saranno disponibili in quattro colorazioni: blu, rosa, argento e giallo. Il display Liquid Retina cresce di 0,7 pollici e passa così dagli 10,2 pollici del modello precedente a 10,9 pollici. Uno spazio che viene occupato da 4 milioni di pixel. I bordi si assottigliano, quindi l’allargamento non pesa troppo in termini di dimensioni. Tutti i nuovi prodotti sono aggiornati al sistema operativo iPad OS 16.

APPLE | Le nuove colorazioni di iPad

Il chip su cui si basa il nuovo iPad è l’A14 Bionic, una variazione che secondo Apple dovrebbe portare a un miglioramento delle prestazioni di circa il 20%. Fondamentale anche il cambio di fotocamere. Sia quella posteriore che quella anteriore diventano di 12 megapixel. Quella anteriore però si sposta e si posiziona al centro del lato lungo, per rendere più semplici le video chiamate. La batteria garantisce un giorno interno di prestazioni. Per ricaricarlo basterà una presa Usb di tipo C, come da indicazioni dell’Unione Europea.

Quando arrivano in Italia

I nuovi iPad si possono ordinare dal 18 ottobre e saranno disponibili per la spedizione a partire dal 26 ottobre.

I prezzi in Italia

La nota stonata è il costo. Il modello base da 64 Gb sale infatti a 789 euro. Per quello da 256 Gb invece si arriva a 789 euro. La versione Cellular (in grado di connettersi tramite eSim) ha prezzi ancora più alti: 789 per la variante da 64 Gb e 989 per quella da 256 Gb.

Tra gli accessori è da segnalare la nuova Magic Keyboard Folio, creata apposta per il nuovo dispositivo di Apple. Al momento è presente solo con la colorazione bianca e costa 299 euro.

Le caratteristiche dei nuovi iPad Pro

Le variazioni di iPad Pro riguardano tutte l’hardware. Come spiega il product manager Raja Bose, le dimensioni restano le stesse della precedente generazioni di iPad Pro: ci saranno due varianti, una da 11 pollici e un da 12,9 pollici. Quello che cambia è il processore: entrambi infatti monteranno l’M2, il nuovo chip di Cupertino già noto per le sue prestazioni su MacBook Air e MacBook Pro. Le colorazioni saranno grigio siderale e argento.

APPLE | Il nuovo iPad Pro

Le fotocamere posteriori saranno due: un grandangolo da 12 Mp e un ultra grandangolo da 10 Mp. Sul lato anteriore invece ci sarà una fotocamera grandangolare da 12 Mp. Nella presentazione viene chiarito che questo non è un prodotto per studenti ma per professionisti che vogliono usarlo come principale strumento di lavoro, dai medici che devono analizzare modelli 3D a architetti che disegnano su rendering complessi.

Interessanti anche le interazioni con Apple Pencil. Il nuovo display degli iPad Pro è in grado di leggere la posizione e l’inclinazione della punta a 12 mm di distanza dallo schermo. In questo modo sarà possibile leggere e valutare il tratto di questo strumento prima di appoggiarlo sullo schermo e muoversi sul nostro foglio di lavoro.

Quando arrivano in Italia

Stesse regole di iPad. I nuovi iPad Pro si possono ordinare dal 18 ottobre: saranno disponibili per la spedizione a partire dal 26 ottobre.

I prezzi in Italia

I prezzi salgono parecchio rispetto ai modelli base di iPad e variano in base alla presenza della sim e alle dimensioni. Per il modello da 11 pollici con solo Wi-Fi si parte da 1.069 euro per il modello da 128 Gb, si prosegue con 1.399 euro per il modello da 256 Gb, da 1.449 per quello da 512 Gb, 1.949 euro per quello da 1 Tb e 2.449 euro per quello da 2 Tb. Per la versione Cellular in grado di connettersi a internet bisogna pagare 200 euro in più per ogni taglio di memoria.

APPLE | I due nuovi iPad Pro

Con la versione da 12,9 pollici si sale ancora. Si parte da 1.469 euro per il taglio da 128 Gb, per salire a 1.599 euro per il modello da 256 Gb, 1.849 per quello da 512 Gb, 2.349 per quello da 1 Tb e 2.849 per quello da 2 Tb. Anche qui per aver la versione Cellular bisogna salire di 200 euro per ogni taglio di memoria fino ad arrivare al prezzo di 3.044 euro per il modello più costoso da 2 Tb.