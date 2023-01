“Ci siamo conosciuti su Scarabeo Online, abbiamo attraversato il mondo e ora stiamo insieme” Sarah e Martin hanno trovato l’amore su Scarabeo Words with Friends, e dopo quasi tre anni di relazione a distanza sono riusciti finalmente ad incontrarsi. A separarli, oltre che la distanza, c’è stata anche la pandemia, che ha impedito loro di volare per incontrarsi.

A cura di Elisabetta Rosso

Lui in Australia, lei in Germania, e poi Scarabeo Words with Friends a coprire tutta quella distanza. Sarah e Martin si sono innamorati giocando online, e poi, dopo quasi tre anni di disavventure, pandemia e blocchi aerei, per la prima volta si sono tenuti per mano tra le strade di Singapore.

Hanno attraversato il mondo per incontrarsi e ora progettano una vita insieme. “Non appena siamo tornati a casa, abbiamo iniziato a pianificare la prossima volta che ci saremmo potuti vedere. Voglio davvero invecchiare con Martin”, ha raccontato Sarah al Guardian.

Galeotto fu Scarabeo Words

È il 2019, Sarah è mamma, nonna, e vedova da un anno: “Vivevo in Germania ma passavo molto tempo con mia figlia in Svizzera, era nato il suo terzo figlio e aveva bisogno di un aiuto extra”. Comincia a giocare a Scarabeo Words with Friends per distrarsi "Puoi giocare con chiunque. Spesso me ne stavo seduta nelle stanze dei miei nipoti ad aspettare che si addormentassero mentre giocavo". Dall’altra parte del mondo ad Adelaide, c’è Martin. Lavora come badante e segue le figlie adolescenti avute nel matrimonio precedente. "Usavo il gioco solo per passare il tempo dopo il lavoro". Per caso iniziano una partita, e cominciano a chattare sulla funzione di messaggistica.

“Martin si è congratulato con me per una parola che ho usato. Non sono nemmeno sicura di come abbiamo iniziato a parlare perché di solito sono un gatto spaventoso su Internet” spiega Sarah. Martin invece confessa: "Ho notato subito che il senso dell'umorismo di Sarah era meraviglioso. Abbiamo chattato su Words with Friends per circa tre mesi, prima di passare a Facebook Messenger e iniziare a parlare faccia a faccia tramite video".

Così scoprono di amare entrambi i cani, gli stessi libri e musica. “Abbiamo anche iniziato a guardare film insieme online e abbiamo creato un club dove leggevamo gli stessi libri e inserivamo messaggi tra le pagine prima di scambiarceli”, dice Sarah.

L'appuntamento mancato

Decidono così di vedersi, dopo mesi di conversazioni online fissano l’appuntamento: marzo 2020. Ma arriva la pandemia, le restrizioni, non possono viaggiare, e così aspettano facendo maturare il loro amore tra videochiamate e messaggi.

“Avere lui con cui condividere le cose è stato bellissimo. Allo stesso tempo, è stato frustrante perché arriva un punto in cui vuoi solo tenere la mano di quella persona e stare con lei”, ha raccontato Sarah. “Nonostante la distanza, Martin ha preso sul serio la nostra relazione, è intelligente, gentile e curioso. Adoravamo ascoltare le reciproche vite e non vedevamo l'ora di stare insieme tutto il tempo.

Anche per Martin, Sarah diventa un porto sicuro anche se lontanissimo da casa. “È una delle poche persone che Martin sente di capirlo veramente. È la mia migliore amica e adoro ogni nostra conversazione. Quando finisco di lavorare chiamarla è la prima cosa che faccio ogni giorno”.

Finalmente Singapore

Dopo due anni arriva il secondo appuntamento: settembre 2022. Sarah e Martin si incontrano a Singapore e per la prima volta scoprono quanto può essere bello quel silenzio possibile solo quando si è così vicini. "In una relazione normale, puoi anche non dire nulla, non funziona però online", dice Sarah. "Quando ci siamo incontrati di persona, ho capito quanto fosse bello stare insieme e nemmeno parlare".

Per otto giorni hanno visitato Singapore, “non è stato come incontrare qualcuno per la prima volta perché ci conoscevamo da più di due anni”, spiega Martin. “C'è stato un istante che si è unito. Era così comodo ed eccitante allo stesso tempo. Ci conoscevamo così bene e ci eravamo già innamorati online.”

Invecchiare insieme

Lasciarsi alla fine del viaggio è stato "incredibilmente difficile" per entrambi. “Non appena siamo tornati a casa, abbiamo iniziato a pianificare la prossima volta che ci saremmo potuti vedere. È stata una sfida perché entrambi abbiamo impegni nei nostri Paesi”. Il piano è incontrarsi di nuovo a inizio 2023. "Abbiamo alcune cose da sistemare, ma voglio davvero invecchiare con Martin", dice Sarah. "Quando hai preso quella decisione, il resto dovrebbe andare a posto."