Chi ho bloccato su Instagram può vedere il mio profilo su Threads? Threads è il nuovo social network di Meta legato a doppio filo con Instagram. Ora è disponibile anche in Italia. Assomiglia al vecchio Twitter ma con gli utenti di Instagram. In ogni caso aprire un nuovo social è come mettere piede per la prima volta in una stanza appena imbiancata. O quasi.

A cura di Valerio Berra

Social nuovo, vita nuova. O quasi. Instagram Threads è il nuovo social network lanciato da Meta. Un po’ Instagram, molto X (fu Twitter) e qualcosina di nuovo. Ma poco. Da qualche ora è disponibile anche in Italia, nel resto del mondo era stata lanciata a luglio. I primi minuti sono stati strani. Anche se Threads è un’app satellite di Instagram ha sempre un certo effetto entrare in un nuovo social. Non è stato scritto niente. All'inizio non c'erano nemmeno i politici, poi sono arrivati. Non ci sono ancora flame, meme storici, tradizioni stagionali o pagine bannate. Una stanza bianca. Una stanza in cui però non troverete nessuno dei vostri vecchi nemici.

Cosa succede ai profili bloccati

I profili bloccati su Instagram restano bloccati anche su Threads. Almeno questo è quello che abbiamo visto nella prima prova che abbiamo fatto. Il meccanismo è abbastanza semplice. Se avete bloccato qualcuno su Instagram, su Threads quella persona non riuscirà nemmeno a vedere il vostro nuovo profilo. O quasi.

Se prova a cercare il vostro nome utente nella barra di ricerca troverà le conversazioni che vi menzionano. Questo quindi vuol dire che quell’utente potrà sapere se avete aperto Threads e vedrà quello che gli altri contatti scrivono di voi. Una volta cliccato sul vostro tag apparirà però un messaggio di errore:

“Spiacenti, questa pagina non è disponibile. È possibile che il link che hai seguito sia corrotto o che la Pagina sia stata rimossa”

Come bloccare un profilo su Threads

Quando entrate sulla piattaforma vi viene chiesto subito se volete seguire tutti i contatti che già seguivate su Instagram. Il feed quindi comincerà subito a riempirsi di commenti di persone che si sono iscritte alla piattaforma.

Se trovate qualcuno che non vorreste più vedere il modo per oscurarlo è abbastanza semplice: basta cliccare sui tre puntini che trovate accanto al post e poi scegliere “Non seguire più”. Se invece siete voi che non volete essere seguiti, allora dovete solo andare sul profilo indesiderato, cliccare sui tre puntini e scegliere “Blocca”.