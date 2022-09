“C’è un numero spropositato di Ufo nei cieli di Kiev”: l’allarme degli astronomi ucraini Nella maggior parte dei casi si tratta di macchie nere che si muovono nel cielo. Il Pentagono crede che siano tecnologie avanzate russe e cinesi.

A cura di Elisabetta Rosso

Sono strani quest’anno i cieli di Kiev, pieni di macchie nere. Sopra l'Ucraina c’è “un numero spropositato di Ufo”, scrive l'osservatorio astronomico della capitale. Il fenomeno è stato spiegato con un documento pubblicato in coordinamento con l'Accademia nazionale delle scienze. “Li vediamo ovunque", si legge nella ricerca, "osserviamo un numero significativo di oggetti la cui natura non è chiara". Ovviamente qui non si parla di alieni, ma del significato più letterale di Ufo: oggetti volanti non identificati.

Secondo il Pentagono degli Stati Uniti, tutti questi oggetti non identificati potrebbero essere tecnologie avanzate delle forze armate cinesi e russe. L'articolo “Fenomeni aerei non identificati I. Le osservazioni degli eventi”, è il risultato delle ricerche svolte in due aree. L’Osservatorio astronomico principale del NAS a Kiev, e il villaggio Vinarivka, a sud della capitale.

Come sono stati osservati

"Abbiamo sviluppato una tecnica di osservazione speciale, tenendo conto delle alte velocità degli oggetti osservati", spiega il documento. “Il tempo di esposizione è stato scelto in modo che l'immagine dell'oggetto non si spostasse troppo. Il frame rate è stato invece scelto considerando la velocità dell'oggetto e del campo visivo della telecamera. In pratica, il tempo di esposizione era inferiore a 1 ms e il frame rate non era inferiore a 50 Hz".

L'uso delle telecamere, posizionate a circa 75 miglia di distanza, ha permesso agli scienziati di osservare in diversi momenti i percorsi degli Ufo nel cielo e raccogliere dati. “Alcuni oggetti sono stati osservati nella troposfera a 10/12 km di distanza. Secondo le nostre stime dovremmo avere una dimensione tra i 3 e i 12 metri e viaggiare a 15 km/s”, scrivono gli astronomi.

La spiegazione più semplice è che si tratti di missili o razzi, altri “pezzi” di guerra. Boris Zhilyaev, il ricercatore a capo della ricerca, ha rifiutato di commentare. Gli scienziati ucraini insisteranno nelle ricerche, la natura degli Ufo non è ancora chiara, servono ulteriori osservazioni per poter scoprire cosa macchia il cielo sopra Kiev.