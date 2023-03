Bob Dylan ha vietato gli smartphone ai suoi concerti anche in Italia, finalmente Dal 3 al 9 luglio il cantante Premio Nobel per la Letteratura sarà in Italia per una serie di concerti. Di queste esibizioni però sarà difficile trovare qualche clip sui social network.

Cinque date in Italia per vedere Bob Dylan dal vivo. Prima al Teatro Arcimboldi di Milano, il 3 e il 4 luglio, poi al Lucca Summer Festival il 6 luglio, poi ancora all’arena Santa Giuliana di Perugia il 7 luglio e per chiudere all’Auditorium Parco della Musica di Roma il 9 luglio. È difficile però che anche di una sola di queste date riusciate a vedere qualche clip sui social network.

Da quando gli smartphone sono entrati nelle nostre tasche, la distesa di schermi accesi davanti al palco è diventata una costante. E così un po’ si guarda l’artista che si sta esibendo, un po’ si controlla di aver preso la clip giusta da condividere con i dovuti tag. Una clip che nella maggior parte dei casi restituisce pure un immagine sgranata e un audio gracchiante. E poi quando partono i lenti, il flash sostituisce la luce degli accendini.

Le regole del “Phone Free Show” di Bob Dylan

Il divieto di usare smartphone non è affidato al buon senso degli spettatori. Comunque Bob Dylan ha 81 anni ed ha fatto abbastanza concerti per non farsi fregare dal pubblico. Nelle altre tappe del tour gli smartphone degli spettatori venivano chiusi un una sacca prodotta dall’azienda Yondr. Guardando le immagini pubblicate sul sito, si tratta di una custodia flessibile in cui lo smartphone viene totalmente coperto.

Una volta chiusa, la sacca viene sigillata e per aprirla è necessario utilizzare un dispositivo creato apposta. La cosa più simile a cui potete associare questo accessorio è il sistema antitaccheggio. Se, per qualsiasi necessità, uno spettatore dovrà usare lo smartphone sarà obbligato andare in un’area apposita e farsi aprire la custodia da un addetto. Una volta fatta la telefonata o risposto al messaggio, il telefono verrà di nuovo chiuso nella sua custodia.