Apple aumenta i prezzi su App Store: dal 5 ottobre ci sarà un rincaro del 20% in Europa In Europa l’aumento è dovuto alla debolezza dell’euro rispetto al dollaro ma peserà anche su altri mercati.

A cura di Elisabetta Rosso

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Apple ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dal prossimo 5 ottobre quasi tutto su App Store costerà di più. Si stima un rincaro del 20% su tutte le soglie di prezzo che Apple prevede sul suo store ufficiale. Per capirci: un acquisto in app passerà da 0,99 a 1,199 euro, guardando a cifre più alte, da 999 a 1.1999 euro. In Europa e non solo.

Perchè aumentano i prezzi?

Per quanto riguarda il mercato europeo la colpa sembra essere la debolezza dell'euro rispetto al dollaro. L'euro, quest'anno, è sceso ai minimimi da due decenni. Un campanello di allarme c'era già stato con la vendita dei nuovi iPhone 14. In Italia, su Amazon, l'ultimo prodotto Apple costa 1.029 euro, in USA, 799 dollari. Il colosso tecnologico statunitense adegua periodicamente i suoi prezzi nelle diverse regioni, lo scorso anno, per esempio, aveva ridotto i costi per i paesi della zona euro.

Questa nuova tabella dei prezzi verrà applicata alle app e agli acquisti in app, mentre non varrà per i servizi con abbonamento e rinnovo automatico. Per esempio Spotify o Netflix, anche in seguito agli aumenti, manteraano invariate le quote mensili.

Non solo l'Europa. Il rincaro andrà a pesare anche su altri mercati e valute. Tra questi Cile, Egitto, Giappone, Malesia, Pakistan, Polonia, Corea del Sud, Svezia e Vietnam. Un rapido aumento dell'inflazione, dei tassi di interesse e dei prezzi dell'energia quest'anno ha colpito lo yen, l'euro e la maggior parte delle valute delle economie emergenti. Per alcuni paesi, come il Vietnam, l'aumento dei prezzi è dovuto alle nuove norme per la riscossione delle tasse dai consumatori, ha affermato Apple.

Come impatterà il ricarco sulle vendite, rimane per ora un interrogativo aperto. I ricavi delle attività di Apple, incluso App Store, sono cresciuti a un ritmo rapido negli ultimi anni, ora si aggirano intorno ai 20 miliardi di dollari al trimestre. Apple modifica periodicamente i livelli di prezzo dell’App Store in tutto il mondo, ulteriori informazioni sugli aumenti sui portali ufficiali di Cupertino.