Annunciato Street Fighter 6, il nuovo capitolo dello storico picchiaduro di Capcom In occasione della stagione finale del Capcom Pro Tour, è stato annunciato Street Fighter 6 tramite un teaser trailer in cinematica. Protagonisti della clip sono Ryu e Luke.

A cura di Lorena Rao

Tra gli anniversari videoludici più importanti del 2022 vi sono i 35 anni di Street Fighter, lo storico picchiaduro di casa Capcom. Parliamo di una vera e propria pietra miliare, che guarda tanto al passato quanto al futuro: in occasione della stagione finale del Capcom Pro Tour, è stato annunciato Street Fighter 6 tramite un teaser trailer in cinematica. Protagonisti della clip sono Ryu e Luke. Il primo è noto ai più, essendo il personaggio di punta della serie, mentre il secondo è una new entry tratta da Street Fighter 5.

Nonostante la mancanza di gameplay, il trailer si rivela utile per capire la direzione artistica che prenderà il titolo di Capcom. La muscolatura definita, le venature delle braccia, la peluria su viso e corpo: Street Fighter 6 adotterà uno stile più realistico, senza rinunciare però ai tratti marcati, quasi stilizzati, tipici della serie. Ryu resterà dunque un combattente particolarmente massiccio, ma questa volta la sua fisicità apparirà più credibile. I fan hanno reagito con enorme entusiasmo alla notizia, come dimostrano i numerosi commenti positivi su YouTube, sotto al teaser trailer ufficiale. Capcom ha affermato che bisognerà attendere l'estate 2022 per avere dettagli concreti su Street Fighter 6.

In ogni caso, si tratta di una ventata d'aria fresca dopo Street Fighter 5, uscito per PC e PlayStation 4 nel 2016. Il titolo ha goduto di ottima fama, soprattutto dopo le edizioni Arcade Edition (2018) e Champion Edition (2020), raggiungendo la quota di 6 milioni copie vendute in totale. Numeri non da poco, soprattutto per un picchiaduro, genere che ha già avuto la sua epoca d'oro negli anni '90. Eppure Capcom ci crede ancora moltissimo: oltre a Street Fighter 6, la software house giapponese ha annunciato una nuova compilation di dieci titoli picchiaduro, disponibile dal prossimo 24 giugno per PlayStation 4, console Xbox, Nintendo Switch e PC. Ecco quali sono i videogiochi inclusi: