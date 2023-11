Anche gli influencer avranno il loro bonus di Natale Meta vuole pagare meglio i creator che lavorano sulle sue piattaforme. L’obiettivo è quello convincerli a pubblicare più contenuti per attrarre un numero maggiore di utenti. Oltre il bonus di Natale, l’azienda di Mark Zuckerberg sta potenziando anche il sistema di abbonamenti.

A cura di Valerio Berra

L’annuncio è stato dato direttamente da Meta, attraverso un post sul suo blog ufficiale. Nei prossimi giorni la piattaforma fondata da Mark Zuckerberg invierà una serie di notifiche a un gruppo selezionato di creator. Per loro un bonus sulla monetizzazione da qui fino a Natale. Il progetto si chiama Holiday Bonus e vuole premiare gli influencer che nel loro profilo pubblicano Reel o foto particolarmente creativi. Leggendo il post sembra abbastanza chiaro che non ci sono condizioni oggettive per entrare a far parte di questo programma. I creator ammessi vengono selezionati direttamente dalla piattaforma.

Il guadagno sarà proporzionale all’engagement: più visualizzazioni vengono macinate nei contenuti, più guadagni entreranno nelle tasche dei creator. Basta che i contenuti rispettiamo le policy per la monetizzazione. Il programma, per il momento, sarà aperto ai creator che publicano tra Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud.

Gli abbonamenti ai creator di Meta

Meta ha annunciato che il numero di utenti abbonati al profilo di un creator è arrivato a quota un milione. Il programma di abbonamenti è attivo in parecchi Stati, Italia compresa. Come su altre piattaforme, chi si abbona al profilo di un creator può vedere dei contenuti in esclusiva solo per abbonati. Nel post sul suo blog Meta ha spiegato che alcuni creator riescono a guadagnare bene da questo servizio. Uno dei casi citati è quello di Kimberley Haberly, creator australiana che con 3.000 abbonati riesce a guadagnare 31.000 dollari australiani al mese. Circa 18.500 euro.

La battaglia sui creator

L’Holiday Bonus annunciato per Natale e la nota sul numero di abbonamenti vanno nella stessa direzione. Instagram, e Facebook, hanno capito che gli utenti vanno dove ci sono i creator e i creator vanno dove riescono a monetizzare meglio i contenuti. È il motivo per cui nel 2020 c’è stato un esodo dei creator di YouTube verso Twitch, prima che la piattaforma di live streaming iniziasse a perdere colpi e abbonati.

Considerando che gli utenti di Meta nel mondo sono nell’ordine dei miliardi, un milione di utenti abbonati non è un traguardo molto solido. Per i creator però avere una base di abbonamenti può diventare un’ottimo modo di guadagnare. Anche se il numero degli abbonati varia sempre durante l’anno, avere un canale di entrare parallelo alle sponsorizzazioni esterne aiuta chi lavora sui social ad avere una base di stabilità.