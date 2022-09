Amazon si prepara agli sconti di ottobre: come funziona il nuovo Prime Day Gli sconti per i clienti Prime partiranno alla mezzanotte dell’11 ottobre e dureranno fino al 12 ottobre.

A cura di Valerio Berra

Il Prime Day, il Black Friday e ora l'Amazon's Prime Early Access Sale. Nel calendario degli sconti Amazon si aggiunge da quest’anno un nuovo evento. Per l’11 e il 12 ottobre l’azienda fondata da Jeff Bezos ha annunciato un nuovo evento dedicato agli sconti e riservato ai clienti Prime. La finestra di sconti inizierà appena scattata la mezzanotte dell’11 ottobre e finirà alle 23.59 del giorno successivo. Non c’è una categoria precisa di prodotti coinvolti: gli sconti coinvolgeranno diversi ambiti, dall’elettronica ai giocattoli, passando per vestiti, accessori e articoli per la casa. L’iniziativa coinvolge 15 Paesi, tra cui l’Italia.

Claudio Marchese, product manager di Amazon Prime per l’Europa, ha spiegato che tutto nasce per offrire un nuovo servizio ai clienti Prime: “In Amazon siamo sempre alla ricerca di nuove idee per offrire ancora più valore ai nostri clienti Prime e le Offerte esclusive Prime sono un'ulteriore occasione per dare accesso ai nostri clienti a grandi risparmi sui prodotti dei brand che amano di più. Dai prodotti per la cura della casa alla moda, spaziando per il beauty e l'elettronica, i clienti Prime potranno trovare un'ampia selezione di offerte e accedere, ancora una volta, solo al meglio dello shopping”.

Il rincaro di Prime di settembre

L’annuncio dei nuovi Amazon Prime Early Access Sale arriva dopo l’aumento dei costi dell’abbonamento Prime. Dal 15 settembre infatti il prezzo del servizio Prime di Amazon in Italia è passato da 36 euro all’anno a 49,90 euro all’anno. Un cambio di passo certo non indifferente, visto che calcolatrice alla mano, si tratta di un salto del 39%. I rincari hanno coinvolto anche la versione di Prime dedicata agli studenti: in questo caso il passaggio è stato da 18 euro all’anno a 24,95 euro all’anno. L'Italia non è un caso isolato: negli ultimi anni Amazon ha deciso di investire nella produzione video e nell'acquisizione di diritti tv per gli eventi sportivi. Una politica che, insieme al rincaro dei prezzi per l'inflazione, ha portato ad aumenti a cascati in tutto il mondo.