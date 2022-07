Amazon Prime Day: oltre il 50% di sconto su elettrodomestici per la casa e la cucina Con gli Amazon Prime Day gli elettrodomestici e gli accessori per la cucina delle migliori marche, come Roomba, Philips e Samsung, sono disponibili con sconti fino al 55%. Ecco la lista delle migliori occasioni.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Quante volte guardando la vostra lavatrice avete desiderato di cambiarla? Oppure avreste voluto un robot per pavimenti ma avete sempre aspettato? Con gli Amazon Prime Day troverete l'occasione che fa per voi

Grazie alle tantissime offerte messe a disposizione durante questo evento, potrete acquistare elettrodomestici di ogni tipo, come lavatrici, asciugatrici, robot da cucina e molto altro delle migliori marche tra cui Roomba, Philips, Bosh e Samsung con sconti fino al 55%, per rendere la vostra casa davvero confortevole e su misura per voi.

I migliori 5 elettrodomestici per le pulizie domestiche

Con gli Amazon Prime Day la pulizia della propria casa diventa più facile, grazie alle offerte sugli elettrodomestici che vi permetteranno di fare acquisti con sconti del 45%.

-45% di sconto su iRobot Roomba i3+552 Robot aspriapolvere: un robot con tecnologia avanza per una pulizia completa di pavimenti e tappeti. Grazie al sistema di apprendimento della abitudini di pulizia e alle doppie spazzole in gomma multisuperficie, riesce a catturare ogni tipo di sporco tutte le volte che serve. Quando si scarica va ricaricarsi autonomamente per riprendere successivamente il lavoro da dove si era interrotto.

-35% di sconto su iRobot Roomba i3152 Robot aspirapolvere: un robot per pavimenti con navigazione intelligente e lineare e sensori di riconoscimento per catturare e rimuovere ogni tipo di sporco. I sensori Dirt Detect, in particolare, riconoscono le aree dove è necessaria una pulizia più intensa, ordinando al robot di pulire con maggior attenzione.

-35% di sconto su Roomba i7+ & Braava jet m6 sllo store iRobot: un set per la pulizia completa dei pavimenti della casa grazie al sistema di monitoraggio, che permette di aspirare e asciugare ogni tipo di sporco ovunque si nasconda. Grazie alla tecnologia Imprint, i robot comunicano tra di loro e con il resto della casa. Roomba i7+ e Braava jet m6, infatti, riescono a connettersi senza difficoltà anche con Alexa e Google Assistant.

-30% di sconto su Roomba i7156 sullo store iRobot: un robot per i pavimenti duri e tappeti ideale per chi ha animali domestici. Grazie alle doppie spazzole in gomma multisuperficie e il sistema Dirt Detect assicura una pulizia profonda di tutta la casa. La tecnologia Imprint™ Smart Mapping consente di controllare quando e quali stanze vengono pulite e collegandosi all'app iRobot HOME si può monitorare direttamente dallo smartphone l'attività del robot.

-26% di sconto su iRobot Roomba 692 Robot Aspirapolvere: un robot per la pulizia dei pavimenti con sistema a 3 fasi per rimuovere lo sporco, la polvere e i detriti. Le spazzole multi-superficie sono adatte a qualsiasi pavimento e tappeto, catturando ogni detrito senza interruzioni. Inoltre, grazie alla Navigazione iAdapt, una suite completa di sensori, riesce a muoversi liberamente nello spazio senza alcuna difficoltà. Compatibile con Alexa e Google Assistant, può essere attivato tramite comando vocale.

I migliori 5 elettrodomestici da cucina

Una cucina smart è l'alleata perfetta per mostrare le proprie abilità e con gli Amazon Prime Day potrete acquistare tantissimi robot e accessori per la cucina a prezzi scontati.

-52% di sconto su Bosch Mmr08R2 Tritatutto: un robot da cucina che facilita le preparazioni riuscendo a tritare una vasta gamma di alimenti, dal ghiaccio alla frutta secca, ed è adatto anche a sbattere e montare uova e panna. Molto facile da smontare e pulire, tutte le componenti possono essere lavate anche in lavastoviglie. Le sue dimensioni compatte lo rendono facile da riporre in ogni mobile della casa.

-48% di sconto su Bosch MultiTalent 3 Robot da cucina: un robot da cucina compatto con più di 50 funzioni. Un accessorio completo per ogni tipo di preparazione grazie alle 2 velocità regolabili e la funzione Pulse. Inoltre è facile da riporre e non occupa molto spazio grazie al sistema SmartStorage: gli accessori possono essere tutti lavati in lavastoviglie e conservati direttamente all'interno della ciotola.

-44% di sconto su Philips Airfryer Essential, Friggitrice Senza Olio: una friggitrice ad aria capiente per le preparazioni più varie grazie ai 7 programmi di cottura. Ogni programma può essere scelto e monitorato tramite il pratico display touch. Con questa friggitrice si può friggere, cuocere al forno, arrostire, grigliare e riscaldare. La tecnologia Rapid Air con l'esclusivo design a "stella marina", infatti, fa circolare l'aria calda in modo ottimale, per cibi croccanti fuori e teneri dentro. Anche la pulizia è molto veloce, grazie alle componenti lavabili in lavastoviglie.

-35% di sconto suDe'Longhi Dedica EC685.R Macchina da Caffè: una macchina da caffè in acciaio inox di soli 15 cm di larghezza. Grazie al cappucinatore regolabile è possibile rendere facilmente il latte schiumoso, per cappuccini come quelli del bar. Il sistema di spegnimento automatico dopo 9 minuti di inattività rende il dispositivo sicuro e a risparmio energetico. Infine, la funzione Flow Stop, per personalizzare la lunghezza del caffè, e la funzione Thermoblock, per mantenere sempre l’acqua alla giusta temperatura, permettono di avere un caffè perfetto ogni volta che lo si vuole.

-26% di sconto su Ariete 2957 Pop Corn XL Party Time: una macchina per pop-corn con cottura ad aria, per pop-corn croccanti e leggeri. Con soli 2 minuti di attesa permette di avere 60 gr di mais scoppiettante e croccante da condividere con gli amici e con il resto della famiglia. Grazie al comodo contenitore estraibile, preparare il proprio spuntino diventa molto più semplice e divertente. Pesa solo 1,2 kg per essere trasportato ovunque si voglia.

Le migliori 5 lavatrici e asciugatrici per la tua casa

Grazie agli Amazon Prime Day le lavatrici e le asciugatrici delle migliori marche come Samsung, Electrolux, Philips e Hoover sono accessibili a prezzi ridotti con sconti fino del 55%.

-55% di sconto su LG F4DV509H0E Lavasciuga a Carica Frontale 9/6Kg: una lavatrice e asciugatrice intelligente che si prende cura dei capi da lavare. L'intelligenza artificiale LG AI DD rileva il peso, riconosce la tipologia di tessuti e sceglie autonomamente il lavaggio migliore. Il programma Allergy Care con funzione a vapore igienizzante, inoltre, elimina gli acari della polvere. La lavasciuga LG è una soluzione completa e compatta che consente di risparmiare tempo e spazio.

-48% di sconto su Samsung Lavasciuga Crystal Clean: grazie alla tecnologia dell'ecolavaggio questa lavasciuga garantisce il pulito migliore anche in acqua fredda. La tecnologia Air Wash, invece, deodora e igienizza i capi, rimuovendo i batteri al 99,9%. Infine, quando viene attivato il ciclo di vapore igienizzante, un getto di vapore dal fondo del cestello rimuove lo sporco più ostinato senza dover aggiungere ulteriori detersivi e agenti chimici, che potrebbero essere dannosi per gli indumenti e l'ambiente.

-46% di sconto su Electrolux EW7HL83W5 Asciugatrice Perfect Care 700: con questa lavasciuga è possibile asciugare i capi con temperatura dimezzate rispetto alle asciugatrici tradizionali, grazie all'azione della pompa di calore. Dotato di tecnologia Sensicare, inoltre, riesce a regolare il ciclo di lavaggio in base al carico. In questo modo vengono ridotti i tempi di lavaggio e i consumi di acqua e di energia.

-31% di sconto su Hoover HDE 5106AMBS/1-S Lavasciuga 10+6 Kg: una lavatrice e asciugatrice smart che può essere controllata comodamente con il proprio smartphone grazie all'app hOn. Con questa applicazione è possibile raccogliere e memorizzare tutte le istruzioni di lavaggio, ricevendo anche suggerimenti per il ciclo più adatto. Con Auto Care, invece, la lavasciuga calcola e auto imposta il programma di lavaggio più adatto, tenendo conto del carico e dei tessuti.

-25% di sconto su Samsung Lavasciuga WD10T634DBH/S3: grazie all'ecolavaggio Quick Drive con questa lavasciuga si possono lavare i propri capi in 59 minuti, con tutta l'efficacia di un lavaggio ad alte temperature. Grazie all'app Smart Things, invece, è possibile gestire l'elettrodomestico anche da remoto e personalizzare il programma di asciugatura ideale.