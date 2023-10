Amazon nello spazio: il video del primo satellite lanciato da Jeff Bezos Sempre più aziende stanno cercando di conquistare l’orbita bassa della Terra. Dopo il successo di Space X di Elon Musk, arriva anche il colosso dell’e-commerce, che scommette su un mercato che potrebbe valere fino a decine di miliardi di dollari nel prossimo decennio.

A cura di Elisabetta Rosso

Parte il conto alla rovescia, poi c'è l'esplosione, e il razzo si stacca da Terra in mezzo a una nube di fumo grigio. Atlas 5 della United Launch Alliance, marchiato con il logo di Amazon, è decollato da Cape Canaveral poco dopo le 18, ora italiana, trasportando i due satelliti di prova: KuiperSat-1 e KuiperSat-2. Il lancio è il primo passo di un progetto più ampio, con la missione Protoflight Amazon vuole schierare 3.236 satelliti nei prossimi anni e offrire Internet a banda larga a livello globale. Segue gli stessi passi di Starlink, la rete internet satellitare lanciata dalla SpaceX di Elon Musk. D'altronde il mercato dei servizi Internet a banda larga dei satelliti in orbita potrebbe valere fino a decine di miliardi di dollari nel prossimo decennio.

Il live streaming del lancio ospitato dalla United Launch Alliance, la joint venture Boeing-Lockheed, si è concluso poco dopo il decollo del razzo, non è stato possibile vedere il dispiegamento dei satelliti. Amazon però ha confermato che l'operazione è andata a buon fine: i satelliti sono stati schierati. Inizia così una serie di studi per costruire una rete di satelliti in grado di consentire l’accesso a internet anche nelle aree più remote del nostro pianeta. "Abbiamo effettuato test approfonditi qui nel nostro laboratorio e abbiamo molta fiducia nella nostra progettazione dei satelliti, ma non c'è alcun modo di sostituire i test in orbita", ha spiegato Rajeev Badyal, vicepresidente della parte tecnologica del progetto Kuiper. "Questa è la prima volta che Amazon mette i satelliti nello spazio e impareremo moltissimo indipendentemente da come andrà la missione".

Il sogno di Amazon

L'obiettivo è lanciare i primi satelliti operativi nel 2024 e iniziare la collaborazione con i primi clienti commerciali entro la fine dell'anno. Secondo l'azienda, il 50% dei satelliti dovrebbe essere operativo in orbita entro il 30 luglio 2026. Per distribuire il resto della rete Kuiper, Amazon ha annunciato un accordo per 83 lanci, è il più grande appalto commerciale mai realizzato, e ha coinvolto più società per realizzarlo, tra queste Blue Origin di Jeff Bezos, ULA e l’europea Arianespace. Amazon ha promesso di investire 10 miliardi di dollari nel suo progetto Kuiper, annunciato nel 2019, l’anno in cui SpaceX ha iniziato a schierare il suo primo veicolo spaziale Starlink operativo.